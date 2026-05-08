Wamen Hukum Titip Pesan ke PERADI Profesional: Advokat Punya Peran Krusial

Ketua PERADI Profesional Harris Arthur Haedar (tengah) saat memberi sambutan pada pelantikan kepengurusan PERADI Profesional periode 2026–2031 di Jakarta, Jumat (8/5/2026). (Foto: Inilah.com/Zhakcy)

Kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Profesional periode 2026–2031 resmi dilantik. Wakil Menteri (Wamen) Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyampaikan pesan khusus kepada para pengurus PERADI Profesional.

Pelantikan pengurus PERADI Profesional periode 2026–2031 digelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Jumat (8/5/2026). Wamen Sharif turut memberikan sambutan.

Sambutan Sharif disampaikan secara daring karena tidak dapat hadir langsung di lokasi acara. Dalam pemaparannya, Sharif menjelaskan bahwa berdasarkan KUHAP, seorang advokat berhak mendampingi saksi sejak tahap pemeriksaan.

"Advokat berhak untuk mendampingi dalam tahap pemeriksaan bagi mereka yang diproses secara hukum dalam konteks seorang tersangka atau terdakwa, juga seorang saksi maupun korban, dan juga KUHAP melindungi hak-hak perempuan, hak-hak anak, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak orang tua, termasuk kelompok rentan, yakni ibu hamil dan orang sakit," kata Sharif.

Sharif mengingatkan bahwa advokat memiliki peran krusial dalam penegakan hukum di Tanah Air. Ia menyebut peran advokat dititikberatkan dalam konteks perlindungan HAM.

"Peran serta advokat ini disejajarkan dan kemudian dititikberatkan dalam konteks perlindungan HAM terhadap individu? Karena dialah yang melakukan pembelaan," ucap Sharif.

Sharif juga menekankan bahwa tugas advokat kini tidak hanya sebatas melakukan pembelaan. Ia menyebut, berdasarkan KUHAP yang baru, advokat memiliki kewenangan tambahan untuk mengajukan keberatan.

"Advokat tidak hanya mendampingi, tetapi juga dia berhak mengajukan keberatan. Dan lebih hebat lagi di dalam KUHAP yang baru, keberatan itu dicatatkan di dalam berita acara pemeriksaan," terang Sharif.

Dalam acara tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak turut hadir. Terlihat pula anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi.