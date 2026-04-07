Wamendikti Stella Ungkap Penyebab Energi Panas Bumi Belum Optimal di Indonesia

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie. (Foto: UGM)

Di bawah pijakan kaki bumi Nusantara, tersimpan sekitar 40 persen cadangan energi panas bumi (geothermal) dunia. Namun, raksasa energi bersih ini masih tertidur pulas. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, membongkar realitas pahit mengapa transisi menuju energi hijau di Indonesia masih berjalan lambat.

Akar masalahnya ternyata bermuara pada satu hal fundamental: nilai keekonomian.

"Kenapa sampai saat ini belum berhasil implementasi geothermal adalah masalah harga. Listrik pada fossil fuel dari batu bara itu sekitar 7-8 cent per kilowatt hours (kWh), sementara geothermal itu masih sekitar 18 cent per kilowatt hours di Indonesia," ungkap Wamen Stella di Jakarta, Senin (6/4/2026) dikutip dari Antara.

Anomali Potensi dan Utilisasi

Stella menyoroti sebuah anomali besar. Dari total potensi melimpah yang dianugerahkan alam kepada Indonesia, pemanfaatannya hingga kini baru menyentuh angka 10 persen. Tingginya biaya operasional ini tidak hanya menjadi batu sandungan di dalam negeri, tetapi juga membuat banyak negara maju masih enggan beralih sepenuhnya ke panas bumi.

Namun, di balik tantangan harga tersebut, Wamen Stella melihat secercah harapan. Jika Indonesia berhasil menekan biaya ini melalui inovasi teknologi, Tanah Air bisa menjadi pionir dan penguasa energi bersih global.

"Sehingga, kita harus sungguh-sungguh bekerja sama dengan berbagai instansi untuk melihat kembali ekosistem geothermal di Indonesia," tegas ilmuwan kognitif tersebut.

Energi Konsisten yang Tak Kenal Cuaca

Lebih jauh, Stella menggarisbawahi keistimewaan panas bumi yang membuatnya layak diperjuangkan. Berbeda dengan energi surya yang bergantung pada terik matahari atau kincir angin yang mengandalkan hembusan udara, geothermal menjanjikan pasokan listrik yang konsisten dan stabil sepanjang waktu.

Atas dasar itulah, pemerintah kini menetapkan riset energi panas bumi sebagai pilar utama dalam Program Riset Strategis Nasional.

Langkah krusial ini diambil bukan sekadar untuk mengejar target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab etis Indonesia terhadap generasi mendatang. Optimalisasi geothermal adalah kunci utama negara ini dalam memenuhi komitmen Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 demi menyelamatkan bumi dari krisis iklim.