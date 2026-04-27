Wamenko Pangan Ungkap Alasan Prabowo Tambah Kursi Menteri

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Ukuran Font Kecil Besar

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol mengungkapkan alasan Presiden RI Prabowo Subianto melantik dirinya sebagai Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan. Di mana, posisi tersebut menambah kursi dalam struktur Kabinet Merah Putih (KMP).

Hanif menjelaskan langkah tersebut merupakan bentuk respons cepat Prabowo terhadap dinamika ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, penunjukan ini telah melalui pertimbangan matang agar koordinasi dalam merealisasikan program strategis pemerintah dapat berjalan lebih akseleratif.

“Pertimbangan Presiden mendalam dan sangat memperhatikan dinamika terjadi tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko akan mendukung langkah pak Menko merealisasikan program unggulan Presiden,” kata Hanif kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Hanif mengatakan dirinya bersama tim akan langsung tancap gas untuk bekerja dengan utama mengawal program-program krusial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)

“Insya Allah kami langsung akan kerja keras, besok kami sudah mulai kerja MBG dan seterusnya kita akan sentuh dan minta arahan pak Menko langkah-langkah apa yang kita jadikan,” ujarnya.

Selain itu, Hanif juga optimistis dengan sinergi yang kuat di jajaran kementerian koordinator. Sehingga, ia berharap hasil yang dicapai akan maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

“InsyaAllah dengan kerja keras menghasilkan hal yang terbaik,” ucapnya.

Terkait detail pembagian tugas antara Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator, Hanif menyebutkan hal tersebut akan segera diputuskan dalam waktu dekat.

“Segera nanti Pak Menko berikan (pembagian kerjanya),” jelasnya.