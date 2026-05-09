Wamensos Pimpin Timsus Selidiki Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik terkait pengadaan program Sekolah Rakyat. Termasuk dalam hal ini kecepatan dan ketepatan dalam meluruskan isu yang berkembang di masyarakat.

“Kalau tidak kita jelaskan secara utuh, masyarakat akan terus mencari,” ujarnya dalam kegiatan klarifikasi pengadaan Sekolah Rakyat di ruang pertemuan Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi, Sabtu (9/5/2026).

Dia mengingatkan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden yang harus dijaga dari segala bentuk gangguan.“Karena ini program prioritas Presiden, tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggu, baik itu secara teknis maupun penyelewengan,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi bersama Tim Inspektorat Jenderal terkait isu markup harga pengadaan sepatu dan perlengkapan Sekolah Rakyat yang menjadi perhatian publik. Pembahasan mencakup penyusunan spesifikasi teknis, mekanisme pemilihan penyedia, dasar pagu anggaran, hingga tahapan pengadaan Tahun Anggaran 2026.

Inspektur Bidang Penunjang, S. Hartanto, menyampaikan bahwa proses pengadaan telah melalui tahapan kualifikasi serta benchmarking, termasuk dengan mengacu pada studi pembanding di Sekolah Taruna Nusantara guna memastikan kesesuaian spesifikasi kebutuhan.

Sejalan dengan itu, Wamensos Agus Jabo menegaskan bahwa atas arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah dibentuk tim khusus untuk melakukan audit internal secara mendalam dan hasilnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Saya minta hasil investigasi ini dilakukan secara mendalam, karena nanti akan kita serahkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.

Ia menargetkan hasil investigasi dapat segera diselesaikan secepat mungkin. “Minggu depan harus sudah clear terkait investigasi pengadaan ini,” katanya.

Mengakhiri arahannya, Wamensos menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai atas kerja keras dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat. Dia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga soliditas dan bekerja sesuai aturan. “Kita harus solid, bekerja sesuai aturan, dan tetap bekerja dengan riang gembira,” pungkasnya.