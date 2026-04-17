Senin, 20 April 2026 | 2 Dzulqa'dah 1447
Wanita di Tangsel Ditemukan Tewas di Kolong Tempat Tidur

Wanita di Tangsel Ditemukan Tewas di Kolong Tempat Tidur

OlehSyahidan
Jumat, 17 April 2026 - 13:25 WIB
Ilustrasi garis polisi (Dok: Polri.go.id)

Warga yang tinggal di Perumahan Pondok Pakulonan, Kelurahan Paku Alam, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) digegerkan dengan tewasnya seorang ibu dan tangisan anaknya di sebuah rumah kontrakan, Kamis (16/4/2026).

Temuan ini bermula dari suara tangisan anak korban yang secara terus menerus di dalam rumah tersebut. Warga sekitar bersama petugas keamanan langsung masuk ke dalam rumah dan mendapati korban berinisial I (50) di kolong tempat tidurnya dalam kondisi tidak bernyawa.

“Saat ini, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih menyelidiki peristiwa tersebut. Adapun penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil autopsi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto  Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, anggota Polsek Serpong Utara sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan memasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan. Dugaan sementara, korban meninggal dunia akibat dibunuh.

"Jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis, termasuk visum dalam atau autopsi, guna memastikan penyebab pasti kematian," tandasnya.

