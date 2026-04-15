Wapres AS Ungkap Progres Nuklir Iran: Bola Kini di Tangan Teheran

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) J.D. Vance.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) J.D. Vance mengungkapkan adanya titik terang dalam negosiasi program nuklir Iran. Meski Teheran mulai menunjukkan komitmen untuk tidak mengembangkan senjata pemusnah massal, kesepakatan final dilaporkan masih terganjal oleh sikap keras pemerintah Iran terhadap sejumlah persyaratan krusial yang diajukan Washington.

Dalam wawancara eksklusif dengan Fox News, Selasa (14/4/2026), Vance memaparkan bahwa kemajuan signifikan terlihat pada kesediaan Iran untuk memastikan uranium mereka tidak diperkaya lebih lanjut demi kepentingan persenjataan. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi ini kini sepenuhnya berada di tangan Teheran.

"Pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah pihak Iran akan memiliki cukup fleksibilitas. Apakah mereka akan menerima hal-hal kritis yang perlu kita lihat agar segalanya berjalan lancar," ujar Vance.

Ganjalan di Meja Perundingan

Pernyataan Vance ini merujuk pada rangkaian perundingan intensif yang digelar sepanjang akhir pekan lalu, Sabtu (11/4/2026) hingga Minggu (12/4/2026). Namun, hingga saat ini, sebuah kesepakatan permanen untuk mengakhiri ketegangan belum juga tercapai.

Delegasi Iran dilaporkan masih enggan menyetujui beberapa butir persyaratan Amerika Serikat, terutama terkait komitmen jangka panjang untuk meninggalkan ambisi senjata nuklir secara total dan permanen.

Washington menilai sikap tidak fleksibel Teheran ini justru akan merugikan posisi Iran sendiri di kancah internasional.

Visi Trump: Menuju 'Negara Normal'

Lebih lanjut, Vance menggarisbawahi visi Presiden Donald Trump terhadap masa depan Iran. Menurutnya, Trump menginginkan Iran bertransformasi menjadi 'negara normal' yang memiliki kekuatan ekonomi dan rakyat yang makmur.

Namun, jalan menuju kemakmuran itu memiliki syarat mutlak yang tidak bisa ditawar oleh Gedung Putih: penghentian total pengejaran senjata nuklir dan penghentian keterlibatan dalam aktivitas terorisme.

"Ada sebuah 'kesepakatan besar' (grand bargain) yang bisa dicapai di sini. Tapi saya pikir sekarang terserah pada Iran untuk mengambil langkah selanjutnya," pungkas Vance.