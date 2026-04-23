Warga AS Serbu Kewarganegaraan Irlandia, Dampak Kebijakan Migrasi Ketat

Ilustrasi - Lonjakan 63 persen warga AS ajukan kewarganegaraan Irlandia demi 'Plan B' di tengah ketatnya kebijakan migrasi AS. (Foto: irishempire.org)

Ada fenomena menarik yang sedang terjadi di balik hiruk-pikuk politik Amerika Serikat (AS). Alih-alih bangga dengan paspor 'Paman Sam', ribuan warga Amerika keturunan Irlandia kini justru sibuk mengurus paspor Irlandia. Bukan sekadar rindu kampung halaman leluhur, namun ada motif 'rencana cadangan' di balik pengetatan kebijakan migrasi di AS.

Laporan terbaru dari Financial Times mengungkapkan lonjakan yang tidak main-main. Permohonan kewarganegaraan Irlandia dari warga AS meroket tajam hingga 63 persen dalam satu tahun terakhir.

Data mencatat, jika pada 2024 jumlah pemohon berada di angka 11.601 orang, pada 2025 angka itu melesat menjadi 18.910 orang. Ini adalah rekor tertinggi sejak sistem pencatatan digital mulai diberlakukan pada 2013 silam.

Kebijakan Migrasi AS yang 'Menyakitkan'

Mengapa warga dari negara adidaya justru mencari perlindungan hukum di negara lain? Jawabannya sederhana: ketidakpastian. Kebijakan migrasi pemerintah AS yang kian restriktif dan keras menciptakan rasa waswas bagi warganya sendiri, terutama mereka yang memiliki garis keturunan luar negeri.

Banyak warga keturunan Irlandia di AS merasa perlu memiliki 'pintu keluar' jika situasi politik dan sosial di Washington kian memanas. Kewarganegaraan Irlandia dianggap sebagai asuransi masa depan yang paling masuk akal.

Para pengacara imigrasi di Dublin pun memperkirakan tren ini belum akan mencapai puncaknya dan bakal terus merangkak naik seiring dengan dinamika kebijakan di Gedung Putih.

Daya Tarik Paspor Irlandia: Akses Emas ke Uni Eropa

Irlandia bukan sekadar pulau hijau yang indah. Di mata warga AS, negara ini adalah gerbang emas menuju Uni Eropa. Dengan mengantongi paspor Irlandia, mereka mendapatkan hak untuk tinggal, bekerja, dan berbisnis di seluruh wilayah Uni Eropa tanpa hambatan birokrasi yang rumit.

Selain faktor kedekatan geografis dengan Eropa, Irlandia memiliki hubungan emosional yang sangat kuat dengan diaspora di Amerika.

Tak hanya itu, iklim bisnis Irlandia yang berkembang pesat—menjadi markas besar banyak raksasa teknologi asal Amerika—menjadikannya destinasi investasi dan karier yang sangat seksi bagi mereka yang ingin menjaga jarak dari hiruk-pikuk ekonomi AS yang fluktuatif.

Tak Hanya AS, Inggris Pun Mengejar

Menariknya, tren 'kabur ke Irlandia' ini tidak hanya menjangkiti warga Amerika. Warga Inggris pun setali tiga uang. Laporan tersebut mencatat adanya kenaikan permohonan dari warga Inggris sebesar 11 persen secara tahunan, melampaui angka 26.000 pemohon pada tahun 2025.

Bagi warga Inggris, motifnya jelas: luka lama pasca-Brexit. Keinginan untuk kembali mendapatkan akses bebas ke Uni Eropa menjadi pendorong utama. Irlandia, dengan hubungan uniknya bersama Inggris dan statusnya sebagai anggota Uni Eropa, menjadi solusi paling praktis bagi mereka yang merasa 'terkunci' di tanah Britania.

Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa di era ketidakpastian global saat ini, selembar paspor cadangan adalah aset yang sangat berharga. Bagi warga AS dan Inggris, Irlandia adalah pelabuhan tenang di tengah badai kebijakan migrasi dan politik yang tak menentu.