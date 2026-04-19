Warga Jakarta Pengguna BBM Nonsubsidi bakal 'Dipaksa' Naik Angkutan Umum

Kendaraan mengisi BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi yang cukup tajam per Sabtu (18/4/2026) menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong warga berpindah ke transportasi publik.

Gubernur Pramono Anung menyatakan, bakal menyiapkan terobosan agar para pengguna BBM nonsubsidi beralih dari kendaraan pribadi.

Pramono menegaskan, Jakarta tidak akan melakukan intervensi harga, melainkan fokus pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi melalui moda transportasi umum.

"Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar orang yang menggunakan BBM non-subsidi ini makin berkurang dengan cara mereka untuk mau naik transportasi umum," kata Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2026).

Ditegaskan, urusan banderol di SPBU sepenuhnya merupakan kendali pemerintah pusat, sehingga Jakarta hanya bisa mengikuti penyesuaian harga tersebut.

"Yang pertama untuk BBM adalah kewenangan pemerintah pusat sehingga berapa pun yang dilakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, tentunya pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu," ucap dia.

Terkait desakan kemungkinan adanya bantuan daerah, Pramono memastikan Pemprov DKI tidak akan memberikan subsidi tambahan kepada pengguna BBM jenis tersebut. "Sedangkan untuk subsidi kepada pengguna tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak akan melakukan," tambahnya.

Sebagai catatan, lonjakan harga kali ini memang menyasar kelas menengah ke atas yang menggunakan Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Di Jakarta, harga Pertamax Turbo kini menyentuh Rp19.400 per liter, sementara Dexlite dan Pertamina Dex masing-masing melambung ke angka Rp23.600 dan Rp23.900 per liter.

Meski Pertalite tidak naik harga, langkah memaksa warga untuk berpindah ke transportasi umum ini menjadi opsi utama Pemprov DKI guna menekan dampak ekonomi sekaligus mengatasi kemacetan di ibu kota.