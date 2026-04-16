Waspada Ekonomi Jakarta, Pramono: Ada 2 Tekanan Besar!

Jakarta sedang tidak baik-baik saja! Sebagai jantung ekonomi Indonesia, Jakarta kini diminta memasang kuda-kuda kuat menghadapi dua tekanan besar yang datang bersamaan: bara api konflik di Timur Tengah dan ancaman iklim El Nino.

Pesan tegas ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Balai Kota, Kamis

(16/4/2026). Ia mengingatkan jajarannya bahwa Jakarta harus bersiap menghadapi situasi yang tidak biasa.

1. Sengatan Konflik Global

Tekanan pertama datang dari memanasnya geopolitik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Meski terjadi jauh di luar negeri, Pramono menyebut dampaknya bisa langsung terasa di dompet warga Jakarta.

“Ini akan mempengaruhi harga BBM, supply chain (rantai pasok), dan berbagai persoalan lainnya,” ujar Pramono.

Gangguan pada distribusi barang global ini berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar-pasar Jakarta. Jika tidak diantisipasi dengan langkah jangka pendek yang taktis, tekanan ekonomi ini bisa menghambat mobilitas dan daya beli warga.

2. Ancaman El Nino: Pangan dan Air Jadi Pertaruhan

Belum selesai urusan konflik global, tantangan alam sudah menanti. Fenomena El Nino diperkirakan akan melanda Jakarta mulai pertengahan April hingga September 2026.

Cuaca ekstrem ini bukan sekadar urusan suhu udara, tapi ancaman nyata bagi ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih di Jakarta. Pramono meminta Pemprov DKI tidak boleh lengah karena stabilitas Jakarta adalah pertaruhan nasional.

Mengapa Jakarta Harus Waspada?

Bukan tanpa alasan Pramono begitu cerewet soal mitigasi ini. Faktanya, Jakarta adalah "tulang punggung" Indonesia dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 16,61 persen.

"Untuk mengelola Jakarta ini tidak boleh salah," tegasnya.

Sedikit saja guncangan ekonomi di Jakarta, efeknya akan terasa ke seluruh pelosok negeri. Kini, bola panas ada di tangan jajaran Pemprov DKI untuk merumuskan langkah cepat agar "badai" geopolitik dan iklim ini tidak melumpuhkan ekonomi Jakarta.