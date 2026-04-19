Minggu, 19 April 2026 | 1 Dzulqa'dah 1447
Waspada Floaters Mata, Bintik Melayang yang Bisa Jadi Tanda Gangguan Serius

Waspada Floaters Mata, Bintik Melayang yang Bisa Jadi Tanda Gangguan Serius

OlehMia Umi Kartikawati
Minggu, 19 April 2026 - 15:11 WIB
Ilustrasi pemeriksaan mata. (Dokumentasi: Istockphoto)

Kondisi mata yang sering dianggap sepele ternyata bisa menjadi tanda gangguan serius. Dokter spesialis mata Dearaini menjelaskan floaters adalah kondisi munculnya bayangan kecil seperti titik, garis, atau benang yang tampak melayang di bidang penglihatan.

“Floaters biasanya terlihat jelas saat seseorang menatap langit cerah atau latar terang. Meski umum terjadi, kondisi ini tidak boleh diabaikan,” ujar Dokter spesialis mata Dearaini dari RS Eka Hospital kepada inilah.com, Jakarta, Minggu (19/04/2026). 

Floaters terjadi akibat perubahan pada vitreus, yaitu gel bening di dalam bola mata yang berfungsi menjaga bentuk mata dan membantu cahaya menuju retina. 

Seiring bertambahnya usia, vitreus dapat menyusut atau mengalami gangguan sehingga menimbulkan bayangan yang terlihat seperti benda melayang.

Selain faktor penuaan, floaters juga bisa dipicu oleh beberapa kondisi lain, seperti perdarahan pada mata, peradangan, robekan retina, hingga efek pascaoperasi mata. Karena itu, penting untuk mengenali gejalanya sejak dini.

Gejala Floaters

Gejala floaters antara lain munculnya titik hitam atau abu-abu, garis menyerupai benang atau jaring laba-laba, serta bayangan yang bergerak mengikuti arah pandangan mata. Meski sering hilang dengan sendirinya, kondisi ini bisa kembali muncul.

Dalam banyak kasus, floaters memang tidak berbahaya. Namun, pemeriksaan rutin tetap dianjurkan, terutama jika keluhan terjadi dalam jangka panjang.

"Untuk mencegah kondisi semakin parah, masyarakat disarankan menjaga kesehatan mata dengan rutin melakukan pemeriksaan, mengontrol penyakit seperti diabetes dan hipertensi, serta menggunakan pelindung mata dari sinar ultraviolet," tambahnya. 

Selain itu, pola hidup sehat juga berperan penting, seperti mengonsumsi makanan bergizi, menghindari rokok, serta memberi waktu istirahat pada mata, terutama bagi yang sering menatap layar.

Yang perlu diwaspadai, floaters bisa menjadi tanda kondisi darurat jika muncul secara tiba-tiba dalam jumlah banyak, disertai kilatan cahaya, atau penglihatan seperti tertutup tirai. 

