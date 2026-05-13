Waspada Hantavirus, Kemenkes Awasi Ketat Penumpang Amerika Selatan Selama 46 Hari

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes dr. Andi Saguni (kiri) dalam konferensi pers Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Pemerintah melalui Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes dr. Andi Saguni mengatakan akan memperketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan internasional, khususnya penumpang yang berasal dari kawasan Amerika Selatan.

Perhatian khusus diberikan kepada negara-negara seperti Argentina dan wilayah Amerika Selatan lainnya karena menjadi area yang berkaitan dengan temuan kasus HPS.

Langkah ini menyoroti penyebaran Hantavirus tipe Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) yang sempat muncul dalam klaster kapal pesiar MV Hondius.

“Itu terutama itu dari negara-negara Amerika Selatan ya, seperti Argentina dan lain sebagainya ya. Kan di All Indonesia itu juga kan kita itu di disampaikan bahwa sebelumnya berasal dari negara mana itu kan walaupun dia singgah misalkan di Singapura atau di negara mana recording daripada All Indonesia itu bisa kebaca di situ,” kata Andi dalam konferensi pers Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Andi menjelaskan kewaspadaan tinggi dipicu oleh kasus HPS yang ditemukan pada klaster kapal pesiar MV Hondius. Pemerintah kini mencermati secara serius masa inkubasi virus tersebut yang disebut dapat berlangsung hingga 46 hari.

“Ya. Jadi ini kan sebenarnya sangat dipicu oleh kejadian di kapal pesiar MV Hondius tersebut ya. Dan masa inkubasi daripada penyakit tersebut untuk varian hantavirus pulmonary syndrome (HPS) tersebut, HPS kan beda ya saya sudah sampaikan sebelumnya ya di media dua hari yang lalu kan beda tipenya HFRS dengan HPS. HPS yang dari dari kapal Hondius tersebut ya, itu masa inkubasinya kurang lebih 46 hari,” ujarnya.

Dengan rentang inkubasi yang panjang tersebut, pemerintah memastikan pemantauan terhadap penumpang dari wilayah berisiko akan dilakukan secara intensif dalam beberapa pekan ke depan. Namun, Kemenkes menegaskan belum ada kebijakan karantina massal seperti saat pandemi COVID-19.

“Jadi sekitar itu kita akan betul-betul sangat intens perhatikan ya, mencermati ya dan tentunya kita lihat perkembangannya. Semoga kita berharap bahwa kejadian ini tidak menjadi pandemi ya. Ini kan beda dengan COVID yang pandemi,” tuturnya.

Andi berharap penyebaran virus tetap terbatas pada klaster kapal pesiar dan tidak berkembang menjadi wabah global. Pihaknya juga memastikan pengawasan akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi internasional.

“Nah ini kita berdoa ya kita berharap bahwa tidak ada pandemi, cukup di klaster kapal itu saja gitu kan paham ya. Dan tentunya bahwa jika sudah melewati itu semuanya kita pastikan bahwa penumpang kapal terutama penumpang itu sudah diperiksa dan kita pikir bahwa semuanya aman saja tentunya intensitas bisa kita turunkan,” jelasnya.