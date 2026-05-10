Waspada Hantavirus! WHO Tetapkan Penumpang Kapal Pesiar MV Hondius 'Risiko Tinggi'

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan peringatan serius terkait temuan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius. Seluruh individu yang berada di atas kapal tersebut kini ditetapkan sebagai kontak 'berisiko tinggi' dan wajib menjalani pemantauan aktif selama 42 hari.

Langkah tegas ini diambil menyusul laporan adanya infeksi mematikan yang mulai terdeteksi sejak awal Mei. Direktur Kesiapsiagaan dan Pencegahan Epidemi dan Pandemi WHO, Maria Van Kerkhove, menegaskan bahwa klasifikasi ini berlaku bagi siapa pun yang berada di atas kapal selama periode wabah berlangsung.

"Kami mengklasifikasikan semua orang di atas kapal sebagai apa yang kami sebut kontak berisiko tinggi," tegas Kerkhove dalam konferensi pers, sebagaimana dikutip dari Xinhua, Minggu (10/5/2026).

Protokol Ketat 42 Hari

Meski saat ini dilaporkan tidak ada penumpang di atas kapal yang menunjukkan gejala aktif, WHO tetap merekomendasikan pemantauan mandiri dan penindaklanjutan medis yang ketat. Protokol ini berlaku bagi seluruh penumpang dan awak kapal yang turun, terhitung selama 42 hari ke depan.

Kapal pesiar MV Hondius sendiri dijadwalkan berlabuh di Kepulauan Canary pada Minggu (10/5). Meski pengawasan diperketat, Kerkhove meyakinkan bahwa risiko penularan bagi masyarakat umum dan warga di Kepulauan Canary masih tergolong rendah.

Kronologi dan Korban Jiwa

Berdasarkan data Disease Outbreak News WHO, penyakit pernapasan parah ini pertama kali dilaporkan muncul di kapal pesiar tersebut pada 2 Mei lalu. Saat wabah pecah, terdapat 147 penumpang dan awak di atas kapal, sementara 34 orang lainnya tercatat sudah turun lebih awal di titik pemberhentian sebelumnya.

Hingga Sabtu (9/5/2026), situasi dilaporkan cukup mengkhawatirkan dengan adanya delapan kasus bergejala, di mana tiga di antaranya berakhir dengan kematian. Melalui pemeriksaan laboratorium, enam kasus telah terkonfirmasi sebagai infeksi hantavirus Andes (ANDV).

WHO kini telah berkoordinasi dengan seluruh titik kontak di negara-negara terkait untuk mendukung pelacakan kontak internasional secara masif guna memutus rantai penularan.

Mengenal Gejala Hantavirus Andes

Hantavirus Andes (ANDV) dikenal sebagai patogen yang memicu sindrom pernapasan parah. WHO mendesak masyarakat dan kontak berisiko untuk mewaspadai gejala awal yang meliputi:

Sakit kepala dan pusing.

Menggigil dan demam tinggi.

Nyeri otot (mialgia).

Gangguan pencernaan (mual, muntah, diare, dan sakit perut).

Mengingat adanya kemungkinan penularan pragejala pada kasus ANDV sebelumnya, WHO merekomendasikan evaluasi medis segera dan penggunaan masker bagi siapa pun yang mulai merasakan gejala, meskipun pada awalnya dianggap sebagai kontak berisiko rendah. Transparansi informasi dan koordinasi kesehatan publik antarnegara menjadi kunci utama dalam meredam potensi penyebaran lebih luas dari kapal pesiar ini.