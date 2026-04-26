Waspada Pemborosan, Komisi E DPRD DKI Minta Program Gizi Jakarta Diawasi Ketat

Komisi E DPRD DKI Jakarta mendesak pengawasan berlapis terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi di Ibu Kota. Langkah ini menyusul mencuatnya kabar miring terkait dugaan pengadaan perlengkapan makan bernilai fantastis, mencapai Rp4,19 triliun, di wilayah DI Yogyakarta.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas tinggi. Meski anggaran MBG merupakan domain pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), Pemprov DKI memiliki tanggung jawab moral dan administratif sebagai fasilitator di lapangan.

"Perencanaan dan penganggaran MBG memang domain pemerintah pusat. Namun, Pemprov DKI berperan sebagai pengawas dan fasilitator sesuai petunjuk teknis yang ada," ujar Ghozi saat dihubungi Inilah.com, Minggu (26/4/2026).

Cegah Celah Anggaran tak Relevan

Politisi PKS ini mewanti-wanti agar anggaran jumbo tersebut benar-benar terserap untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat Jakarta, bukan untuk pengeluaran yang tidak relevan atau pengadaan barang yang memicu pemborosan.

Ghozi meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk aktif memonitor setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan ini, menurutnya, harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur secara periodik.

"Harus ada ukuran yang jelas, ada komparasi dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun terhadap kualitas gizi masyarakat Jakarta. Fokus anggaran harus pada kualitas makanan dan pemenuhan gizi, bukan yang lain," tegasnya.

Patuhi Aturan Vertikal

Lebih lanjut, Komisi E mendorong Pemprov DKI untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Sistem dan Tata Kelola Nomor 009/05/01/SK.09/08/2025. Laporan perkembangan pelaksanaan program harus disampaikan secara rutin ke instansi vertikal untuk menjaga transparansi.

"Dengan pengawasan yang ketat, kami ingin memastikan tidak ada celah pemborosan atau ketidakwajaran anggaran. Jangan sampai ada anggaran yang bocor untuk hal-hal yang tidak mendesak," tandas Ghozi.

Langkah preventif ini diharapkan dapat menjamin program MBG tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan anak-anak di Jakarta, sekaligus membentengi anggaran daerah maupun pusat dari potensi penyelewengan.