Waspadai Hantavirus, Kemenkes Siapkan 198 RS untuk Rujukan

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Andi Saguni mengatakan strategi dan kewaspadaan pada virus Hanta atau hantavirus di Indonesia tentu surveilans menjadi hal paling penting untuk dilakukan.

"Surveilans dilakukan melalui skrining gejala pelaku perjalanan di pintu masuk negara melalui thermal scanner, pengamatan visual serta aplikasi. Ini dikawal oleh 51 balai karantina kesehatan," jelas Andi secara virtual dalam konferensi pers bertajuk 'Kewaspadaan Penyakit Virus Hanta', Senin (11/5/2026).

Selain itu, pihaknya juga melakukan surveilans sentinel PIE di 21 RS yang tersebar di 20 provinsi, untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan pasien-pasien yang bergejala serupa dan sampai pihaknya memastikan hal itu bukan penyakit Hanta.

Kemudian surveilans faktor risiko kepada binatang pembawa penyakit, penyelidikan epidemiologi. Lalu pencatatan, pelaporan, dan pemantauan melalui SKDR dan new all record serta penilaian risiko.

"Saat ini terdapat 198 RS jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia, yang dapat difungsikan sebagai rujukan kasus penyakit virus Hanta. Kemudian ketersediaan alat PCR sebanyak 221 PCR, cukup banyak," ucapnya.

Tak hanya itu, Andi juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), misalnya mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian terapkan etika batuk dan bersin.

"Kedua, menghindari kontak langsung dengan tikus termasuk kotorannya. Ketiga, menjaga kebersihan tempat tinggal dan tempat kerja serta lakukan pembersihan dengan metode wet cleaning atau dipel, jika menemukan jejak keberadaan tikus," ujarnya.

Bila terdapat makanan, maka sebaiknya diletakkan pada wadah tertutup. Selanjutnya, Andi menyerukan agar masyarakat menutup semua lubang di dalam maupun luar rumah, untuk mencegah tikus masuk ke dalam rumah.

"Segera periksakan diri apabila mengalami gejala penyakit virus Hanta. Pedoman dan edukasi terkait penyakit virus Hanta, juga dapat diakses pada situs web Kemenkes dan di Instagram Kemenkes," paparnya.