Waspadai, Varian Baru Corona BA.2.86 Pirola Miliki 30 Mutasi Lebih

Varian baru virus corona telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia di tengah meningkatnya kasus di Amerika Serikat dan sebagian Eropa. Varian BA.2.86, yang dijuluki ‘Pirola’, adalah hasil mutasi dari Omicron dan memicu lonjakan kasus. Bagaimana keganasannya?

Pirola memiliki lebih dari 30 mutasi, yang menurut Scott Roberts, spesialis penyakit menular Yale Medicine, yang masuk dalam kategori ‘penting’. “Saat kami beralih dari [varian Omicron] XBB.1.5 ke [Eris] EG.5, itu mungkin satu atau dua mutasi,” katanya seperti dikutip dalam buletin Yale Medicine. “Tetapi pergeseran besar-besaran ini, yang juga kita lihat dari Delta ke Omicron, sangat mengkhawatirkan.”

Apa yang Kita Ketahui Tentang EG.5?

EG.5 adalah keturunan varian Omicron dan memiliki satu mutasi penting sehingga dapat menghindari antibodi yang dikembangkan oleh sistem kekebalan sebagai respons terhadap varian dan vaksin sebelumnya. Varian tersebut diidentifikasi di Tiongkok pada Februari 2023 dan kemudian pertama kali terdeteksi di AS pada bulan April.

Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengonfirmasi bahwa risiko kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh EG.5 dinilai rendah di tingkat global, namun WHO mengklasifikasikannya sebagai “varian yang diminati”, yang berarti ada perubahan genetik yang memberikan keuntungan dan prevalensinya semakin meningkat.

Sementara BA.2.86 adalah varian baru dari Omicron, yang merupakan varian dari SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19, tetapi memiliki mutasi tambahan dibandingkan dengan subvarian Omicron yang terdeteksi sebelumnya, menurut spesialis penyakit menular Yale Medicine.

Penyakit ini pertama kali terlihat di Denmark pada 24 Juli setelah virus yang menginfeksi pasien yang berisiko sakit parah dilakukan pengurutan. BA.2.86 kemudian muncul di AS dan Kanada pada bulan Agustus.

Penyakit ini telah terdeteksi pada pasien lain yang menunjukkan gejala pada pemeriksaan rutin di bandara, dan pada sampel air limbah di beberapa negara. Para ilmuwan mengatakan BA.2.86 kemungkinan tidak akan menyebabkan gelombang penyakit parah dan kematian yang menghancurkan, mengingat pertahanan kekebalan tubuh yang dibangun di seluruh dunia akibat vaksinasi dan infeksi sebelumnya.

Pengujian untuk deteksi dan pengobatan COVID-19 tampaknya efektif untuk varian baru BA.2.86 ini, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat. Hanya saja, varian ini mungkin lebih mampu menyebabkan infeksi pada orang yang pernah menderita COVID-19 sebelumnya. Namun, hanya ada sedikit bukti bahwa virus ini menyebabkan penyakit yang lebih parah.

“Ada kekhawatiran bahwa jumlah virus ini akan meningkat, namun tampaknya hal ini tidak jauh berbeda dari apa yang telah beredar di AS selama tiga hingga empat bulan terakhir,” kata Andrew Pekosz, seorang profesor mikrobiologi molekuler dan imunologi di Universitas Johns Hopkins, seperti dikutip di The New York Times. “Jadi menurut saya itulah yang mengurangi kekhawatiran saya terhadap varian ini, pada saat ini,” tambahnya.

Apakah Booster akan Efektif?

Para ilmuwan sedang mengevaluasi keefektifan booster COVID-19 terbaru terhadap BA.2.86. Menurut CDC, vaksin yang diperbarui diharapkan efektif dalam mengurangi penyakit parah dan rawat inap dari BA.2.86. CDC merekomendasikan untuk selalu memperbarui vaksin COVID-19 dan suntikan booster sebagai tindakan tahunan yang sejalan dengan imunisasi flu.

Orang lanjut usia dan orang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh dianjurkan untuk mendapatkan suntikan untuk mengurangi kemungkinan mereka mengalami gejala yang parah. “Laporan awal CDC mengatakan bahwa saat ini kami tidak memiliki bukti apa pun bahwa BA.2.86 menyebabkan penyakit yang lebih parah, kematian, atau rawat inap,” kata Scott dalam buletin mingguan Yale Medicine.

“Kami belum tahu seberapa menularnya penyakit ini, dan kemungkinan besar penyakit ini tidak menyebar dengan baik. Kita akan melihat penyakit ini mereda dalam beberapa minggu. Namun penting untuk diingat bahwa virus ini masih merupakan virus yang sama pada intinya, sehingga metode pencegahan yang sama – antara lain masker, vaksinasi, dan cuci tangan – dapat membantu orang menghindari infeksi,” tambahnya.

Apa Tindakan Pencegahan di Beberapa Negara?

Inggris akan mempercepat dimulainya program vaksinasi flu musim gugur dan COVID-19 sebagai langkah pencegahan setelah teridentifikasinya varian BA.2.86. Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial (NHS) Inggris mengatakan program vaksinasi tahunan untuk kelompok lanjut usia dan kelompok berisiko akan dimulai beberapa minggu lebih awal dari yang direncanakan sehubungan dengan adanya varian tersebut.

“Ketika para ilmuwan terkemuka dunia mengumpulkan lebih banyak informasi tentang varian BA.2.86, masuk akal untuk memajukan program vaksinasi,” kata Menteri Muda Kesehatan Maria Caulfield dalam sebuah pernyataan.

Varian ini pertama kali terdeteksi di Inggris pada 18 Agustus, dan vaksinasi akan dimulai pada 11 September, dengan penghuni panti jompo dan orang-orang yang berisiko tinggi akan menerima suntikan terlebih dahulu. Di AS, vaksin COVID-19 yang diperbarui diperkirakan akan tersedia bulan depan seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap varian baru Eris.