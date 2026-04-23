11 Website Populer Tahun 2000-an yang Bikin Milenial Senyum-Senyum Sendiri

Jauh sebelum smartphone beredar, anak muda milenial sering menghabiskan waktu di warung internet (warnet) sambil membuka situs-situs populer di masanya.

Ada yang membuka situs jejaring sosial, forum, media, dan situs unik lainnya yang bisa dijadikan bahan perbincangan ataupun menambah wawasan.

Sayang, beberapa situs yang populer di awal tahun 2000-an sudah banyak tutup. Selain karena persaingan, ada juga yang tutup karena tidak memenuhi regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Situs dan Aplikasi yang Populer di Tahun 2000-an

1. Friendster

Sebelum Facebook, Instagram, dan TikTok, generasi milenial menggunakan media sosial Friendster untuk membangun jejaring sosial.

Di masanya, situs ini sangat populer di kalangan anak remaja karena bisa menjalin komunikasi dengan tambatan hati atau berkenalan dengan anak populer dari sekolah sebelah.

Selain sebagai media komunikasi, Friendster juga menjadi tempat pertama para generasi milenial belajar HTML untuk menghias profilnya agar terlihat menarik.

Friendster resmi menghentikan layanan jejaring sosialnya pada tahun 2011 karena kalah bersaing dengan platform baru seperti Facebook.

2. MySpace

Selain Friendster, MySpace juga menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh remaja 90-an.

Bedanya, MySpace digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan lagu atau band yang baru merintis karena bisa langsung menampilkan video klip yang diunggah di YouTube dan terdapat forum diskusi untuk berbagi informasi yang relevan.

Sampai saat ini MySpace masih bisa diakses, tetapi jumlah pengguna dan popularitasnya tidak setinggi di awal tahun 2000-an.

3. Tumblr

Tumblr adalah platform mikroblog dan jejaring sosial yang digunakan oleh generasi milenial untuk berbagi konten multimedia dalam bentuk teks, foto, video, GIF, hingga tautan.

Selain sebagai sarana media hiburan, Tumblr juga menjadi wadah bagi mereka yang hobi menulis untuk menuangkan isi pikiran dan karya-karya terbaiknya.

Bahkan, tidak sedikit pula di antara mereka yang berhasil menjadi “artis tumblr” berkat karya tulisannya yang menarik.

Di tahun 2018, platform microblogging ini sempat diblokir di Indonesia karena mengandung banyak konten sensitif.

Tetapi tidak lama setelahnya, pemblokiran dibuka karena pihak Tumblr bersedia mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia.

4. Yahoo! Messenger

Sebelum ada WhatsApp, generasi milenial sering bertukar alamat email untuk bisa chatting satu sama lain melalui Yahoo! Messenger.

Di masanya, Yahoo! Messenger sudah bisa dikatakan paling canggih karena telah menyediakan fitur-fitur seperti pesan suara, webcam, hingga stiker yang dapat berbicara.

Tapi sayangnya, aplikasi pesan instan ini resmi ditutup pada 17 Juli 2018 karena tidak mampu bersaing dengan aplikasi pesan instan modern.

5. MiRC

MiRC adalah platform percakapan daring terbesar dan terpopuler di mana para penggunanya bisa berbincang dengan orang lain atau tidak dikenal di hampir seluruh negara.

Aplikasi ini jugalah yang menciptakan kata-kata “ASL, please” yang berarti Age, Sex, Location untuk mengetahui latar belakang singkat orang yang sedang diajak berbicara.

Seiring berjalannya waktu, popularitas aplikasinya menurun jauh karena tidak dapat bersaing dengan platform baru.

6. MSN Messenger

MSN Messenger menjadi kompetitor terbesar Yahoo! Messenger di bidang aplikasi pesan instan.

Secara keseluruhan, fitur yang ditawarkan sama, yaitu mengirimkan pesan teks, gambar, video, dan masih banyak lainnya.

Namun di masanya, MSN Messenger lebih banyak digunakan oleh generasi yang lebih muda karena memiliki tampilan yang lebih modern.

7. 4Shared

Dulu di zaman pembajakan besar-besaran, 4Shared menjadi situs andalan seluruh generasi milenial untuk mengunduh lagu hingga musik video dari musisi ternama lokal hingga dunia.

Selain lagu dari musisi papan atas, platform ini juga sering dimanfaatkan oleh anak-anak muda pada masanya untuk berbagi karya musik ciptaannya sendiri.

8. Kaskus

Kaskus adalah situs forum yang sangat populer di kalangan generasi milenial. Di situs inilah lahir kata-kata legend seperti “cendol”, “up, gan”, “jangan afgan”, dan masih banyak lainnya.

Untuk isinya, hampir sama seperti platform forum pada umumnya, di mana para pengguna bisa berbagi informasi, opini, dan pengalaman satu sama lain di topik yang dipilih.

9. Stafaband

Stafaband juga menjadi salah satu situs download musik ilegal andalan generasi 90-an.

Bedanya dengan 4Shared, setiap lagu yang diunduh dari situs ini pasti menampilkan sosok pria yang menjadi cover MP3 di setiap lagu-lagunya.

Usut punya usut, sosok pria tersebut bernama Amal Syarif memang sengaja menyimpan koleksi lagu favoritnya di Stafaband.

10. Primbon

Anak-anak zaman dulu, sering banget menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca cerita-cerita horor di situs Primbon.

Selain konten-konten horor, situs ini juga menghadirkan konten-konten hiburan seperti ramalan terkait keberuntungan, nasib, asmara, dan lain sebagainya.

11. We Heart It

Di masanya, We Hear It mungkin bisa dikatakan sebagai Pinterestnya zaman sekarang, karena dulunya, situs ini menjadi tempat utama para gadis remaja untuk mencari foto-foto aesthetic hingga mencari ide outfit yang lucu.