WFH Belum Tentu Jadi Solusi, Pakar Usul Pemerintah Fokus Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Roy Valiant Salomo, mempertanyakan studi kelayakan kebijakan work from home (WFH) sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

"Jika tidak ada studi kelayakan, maka kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan spekulatif. Jadi semacam kebijakan yang bersifat trial and error, hasilnya bisa baik, bisa gagal," ujar Roy kepada Inilah.com di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Ia mengatakan, jika kebijakan WFH akan diterapkan, pemerintah harus terlebih dahulu menyiapkan sistem kerja dari rumah yang jelas dan terukur.

"Karena bekerja di kantor dan WFH pasti berbeda. Pemerintah harus menyusun sistem, prosedur, target pekerjaan, serta mekanisme kontrol yang jelas untuk pekerjaan dari rumah," jelasnya.

Tak hanya itu, ia mengaku masih meragukan efektivitas kebijakan tersebut, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mempertanyakan apakah kendaraan yang tidak digunakan untuk pergi ke kantor benar-benar tidak dipakai untuk keperluan lain, sehingga efisiensi BBM benar-benar tercapai.

"Sulit memastikan kendaraan yang tidak dipakai ke kantor juga tidak digunakan untuk keperluan lain. Kalau ingin menghemat BBM, sebaiknya pembelian BBM dibatasi saja, misalnya maksimal liter per kendaraan per hari di setiap SPBU. Namun, harus disertai sosialisasi agar masyarakat tidak panik," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat.

Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas konflik di Timur Tengah yang berdampak pada ketahanan energi nasional.

"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Kebijakan WFH tersebut telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun penerapan WFH bagi sektor swasta akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

"Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," kata dia.

Airlangga menyampaikan, penerapan WFH dikecualikan bagi sektor yang bekerja di lapangan. Artinya, sektor tersebut tetap beroperasi seperti biasa selama lima hari kerja.

"Yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan," ujarnya.