WhatsApp Punya Fitur Baru, Bisa Hapus Pesan setelah Lewat 48 Jam

Pengguna WhatsApp kini bisa menghapus pesannya di aplikasi tersebut meski telah lewat dua hari atau 48 jam setelah pesannya dikirim.

Sebelumnya pengguna hanya bisa menghapus pesan yang telah dikirim dengan durasi maksimal satu jam setelah pengiriman.

Mengutip The Verge, Selasa (10/08/2022), fitur ini berlaku untuk semua pesan yang telah dikirim baik untuk pesan yang dikirim antarpengguna maupun untuk di grup.

Baik fitur hapus "Delete for everyone" maupun fitur "Delete for me" keduanya bisa menghapus pesan yang telah dikirim dengan durasi pengiriman maksimal dua hari.

Pengguna akan bisa memanfaatkan fitur ini dengan aplikasi terbaru yang sudah ditingkatkan.

Fitur "Delete Message" milik WhatsApp bisa dikatakan unggul jika dibandingkan dengan pesaingnya yaitu iMessage milik Apple yang tidak memiliki fitur serupa.

Apple meski telah mengembangkan sistem operasi termutakhirnya iOS 16 masih belum mau mengeluarkan fitur tersebut baik itu di iPhone, iPad, maupun Mac terbarunya.

Bahkan iOS 16 beta yang masih diujicobakan baru memiliki fitur penghapusan pesan dengan durasi waktu maksimal dua menit setelah dikirim oleh penggunanya