WhatsApp Tumbang, Pengguna Teriak di Twitter

WhatsApp dilaporkan tumbang hingga dikeluhkan banyak pengguna. Di grup WhatsApp, pengguna tidak bisa mengirim pesan apapun. Demikian juga mengirim ke pengguna lain, ada yang mengalami kesulitan, misalnya check list cuma satu sehingga tidak terbaca juga.

Dengan demikian, WhatsApp down tampaknya sudah menimpa semua layanan di aplikasi messaging terbesar di dunia ini, tidak hanya di grup saja yang menjadi awal masalah. Gangguan sudah terjadi beberapa menit sampai saat ini dan belum ada tanda-tanda pulih.

Di Indonesia, keluhan sudah membanjir di Twitter. Tampaknya, pengguna di berbagai negara juga terdampak karena cuitan tentang masalah WA down ini makin masif di media sosial itu. Juga di situs Down Detector, laporan WhatsApp bermasalah makin banyak.

Belum diketahui apa penyebab WhatsApp down ini dan belum ada informasi dari pihak WhatsApp. Pada pemasalahan sebelumnya, biasanya terjadi gangguan di server WhatsApp yang berujung pada tumbangnya layanan.

Seorang pengguna berkata: "Ketika membuka WhatsApp tetapi Anda datang ke Twitter dan melihat bahwa semua orang mengalami masalah yang sama."

Yang lain menambahkan: "Saya melihat Whatsapp semua orang sedang down."

Aplikasi, yang dimiliki oleh Facebook, tidak membuat pernyataan resmi tentang masalah ini, membuat pengguna tidak tahu kapan mereka dapat mengharapkan layanan tersebut dipulihkan.

Berikut keluhan yang lalu lalang di linimasa:

WhatsApp services have been down for the last 30 minutes. pic.twitter.com/9WL4mMFTRO

People rushing to Twitter to check if WhatsApp is down or not#WhatsappDown pic.twitter.com/Ufq0gQDRSi

Everyone's coming to twitter to see what had happened to whatsapp🤣 #whatsapp pic.twitter.com/gbmsiRsEjr — Campus Girl (@campusgyal) October 25, 2022