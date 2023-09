Wisata Asia Tenggara Bareng Keluarga, Ini 3 Rekomendasi Destinasinya

Liburan ke taman rekreasi sudah biasa. Kalau mau yang beda, cobalah wisata petualangan bareng keluarga di 3 tempat ini. Dijamin liburan semakin berkesan.

Di antara semua destinasi wisata, Asia Tenggara, yang terdiri dari beberapa negara tropis, menonjol karena keindahan alamnya yang menakjubkan. Tak heran jika orang Indonesia mulai bersiap-siap untuk menjelajahi negara-negara tersebut karena perbatasan regional yang kini sudah kembali dibuka dan penerbangan internasional yang sudah kembali tersedia.

Siap jalan-jalan? Berikut adalah destinasi wisata alam terkenal di Asia Tenggara, dikutip dari siaran resmi Harman, Kamis (14/07/2022).

Pulau Komodo Indonesia

Pulau Komodo yang terletak di ujung barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia ini pernah menjadi salah satu bagian dari 7 keajaiban dunia. Pulau Komodo merupakan rumah bagi spesies komodo yang merupakan spesies kadal terbesar di dunia, dengan panjang rata-rata hingga 2-3 meter dan berat minimal 90 kg.

Menurut data, pada pertengahan 2009, pulau ini dihuni oleh sekitar 1.300 komodo (+/- 2500 di semua pulau di taman margasatwa Komodo). Taman Nasional Komodo terdiri dari sebuah pulau yang dipisahkan oleh laut. Di sini, Anda dapat mengunjungi Pink Beach yang terkenal dengan hamparan pasir merah muda nya yang mempesona.

Anda juga bisa menemukan 385 spesies karang, 70 jenis spons, 10 jenis lumba-lumba, 6 jenis ikan paus, penyu hijau, dan berbagai jenis hiu dan pari yang menjadikannya destinasi yang sempurna untuk snorkeling dan scuba diving.

Gardens by the Bay Garden Singapore

Terletak di tepi Marina Bay Waterfront di pusat Singapura, Gardens by the Bay adalah surga bagi pencinta alam serta penggemar hortikultura.

Unik dan berbeda dari objek wisata alam lainnya, Gardens by the Bay menawarkan pengalaman wisata alam modern ikonik yang hanya dapat Anda temukan di negeri ini. Flower Dome di Gardens by the Bay memecahkan Rekor Dunia Guinness pada tahun 2015 sebagai rumah kaca kaca terbesar di dunia yang rumah bagi berbagai tanaman dan bunga dari lima benua, memiliki lebih dari 1 juta tanaman dari 19.000 spesies seperti anggrek, peony, dan dahlia.

Supertree Vertical Garden nya yang terkenal memiliki tinggi 25 hingga 30 meter dan menghubungkan dua gedung tinggi dengan lengkungan OCBC Skyway yang indah. Dengan naik ke puncak dek observasi Supertree Observatory setinggi 50 meter, Anda dapat menikmati panorama yang tak terlupakan dari distrik Marina Bay yang menakjubkan di malam maupun siang hari.

Batu Caves Malaysia

Batu Caves adalah bukit kapur yang terletak di distrik Gombak, Selangor, Malaysia yang memiliki berbagai macam goa dan kuil yang didedikasikan untuk Dewa Murugan, goa ini adalah salah satu kuil Hindu paling populer di luar India.

Batu Caves memiliki lebih dari 160 rute pendakian dan telah menjadi pusat pengembangan panjat tebing di Malaysia selama 10 tahun terakhir. Rute-rute tersebut tersebar di sekitar Batu Caves, yang terdiri dari batu kapur setinggi 150 m. Rute pendakian ini mudah diakses karena sebagian besar batu nya berada di permukaan tanah. Tempat wisata ini juga menawarkan wisata edukasi sains ditemani oleh pemandu wisata, dimana Anda dapat menjelajahi goa untuk melihat susunan batu goa, kelelawar, dan beberapa hewan dan jenis serangga lainnya yang menghuni goa tersebut.