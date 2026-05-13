Wisata ke Masjid Istiqlal Jakarta, Melihat Kemegahan Masjid Terbesar di Asia Tenggara

Ukuran Font Kecil Besar

Masjid Istiqlal adalah salah satu tempat ibadah terbesar di Asia Tenggara dan juga menjadi salah satu kawasan wisata religi yang paling terkenal di Indonesia.

Tentu saja, sebab masjid yang berdiri megah di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, menjadi ikon toleransi dalam beragama di Indonesia.

Oleh karena itu, wisatawan lokal maupun mancanegara pasti selalu menyempatkan diri mampir ke masjid megah ini untuk mempelajari nilai sejarah yang ada di dalamnya.

Sekilas tentang Masjid Istiqlal

Masjid Istiqlal (Foto: Arsip Inilah)

Masjid Istiqlal pertama kali dicetuskan oleh Menteri Agama RI Pertama, KH. Wahid Hasyim pada tahun 1953. Usulan itu didukung dengan baik oleh Ir. Soekarno, Presiden Pertama RI.

Namun, rencana pembangunannya sempat diwarnai perdebatan hangat antara dua proklamator Indonesia.

Bung Hatta ingin masjid dibangun di kawasan Jalan Thamrin (lokasi Hotel Indonesia) karena lokasinya dianggap strategis dan punya lahan yang sangat luas.

Sementara Bung Karno ingin membangun masjid di lokasi bekas benteng Belanda di kawasan Pasar Baru, dengan harapan masjid nasional tersebut menjadi simbol toleransi dan kerukunan beragama di Indonesia.

Hasil dari diskusi panjang, Masjid Istiqlal akhirnya dibangun di lokasi yang ditentukan oleh Bung Karno.

Proses pembangunannya membutuhkan waktu sekitar 17 tahun lamanya, karena sempat dihadapkan pergolakan politik dan peristiwa G30S/PKI.

Masjid Istiqlal akhirnya resmi berdiri megah pada 22 Februari 1978 dan menjadi bangunan bersejarah yang mengingatkan bangsa Indonesia akan indahnya keberagaman dan toleransi dalam beragama.

Daya Tarik Utama Masjid Istiqlal

Ada beberapa sudut menarik yang wajib dikunjungi saat berjalan-jalan di Masjid Istiqlal, yaitu:

1. Ruang Shalat Utama

Ruang Shalat utama di Masjid Istiqlal (Foto: Arsip Inilah)

Ruangan pertama yang wajib untuk dilihat adalah ruang shalat utamanya yang dapat menampung hingga 200.000 jemaah dan sering kita lihat di layar televisi.

Di ruangan ini terdapat 12 pilar raksasa yang menopang kubah utama. Jumlah 12 pilar tersebut melambangkan hari kelahiran Nabi Muhamad SAW (12 Rabiul Awal).

2. Bedug Raksasa

Bedug besar di Masjid Istiqlal (Foto: Arsip Inilah)

Di Masjid Istiqlal, terdapat bedug terbesar di Indonesia yang terbuat dari kayu meranti berusia sekitar 300 tahun. Bedug itu memiliki panjang 3 meter dan ukiran khas Jepara yang detail.

3. Menara Setinggi 66,66 Meter

Terdapat satu menara yang memiliki tinggi 66,66 meter (6.666 sentimeter) di Masjid Istiqlal. Ketinggiannya merepresentasikan jumlah total ayat dalam Al-Qur’an.

4. Terowongan Silaturahmi

Di Masjid Istiqlal terdapat Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan dengan Gereja Katedral. Meski aksesnya dibatasi, pengunjung tetap bisa melihat pintu masuknya dari luar.

Pengalaman Menjelajahi Masjid Istiqlal

Selama ini, hampir seluruh masyarakat Indonesia, termasuk tim inilah.com, menyaksikan kemegahan bangunan Masjid Istiqlal dari tayangan langsung di televisi.

Tim inilah.com berkesempatan untuk menjelajahi Masjid Istiqlal secara langsung.

Begitu tiba di Stasiun Juanda, dari kejauhan kami sudah bisa melihat bangunan Masjid Istiqlal yang berdiri di lahan seluas hampir 10 hektar (98.247-99.000 m2).

Di balik pagar utamanya, kita bisa melihat halaman Masjid Istiqlal yang begitu luas dan terawat.

Sebelum memasuki area dalam Masjid Istiqlal, pengunjung harus melepas alas kaki dan menyimpannya di loker berbayar yang telah disediakan, sekitar Rp5.000 untuk loker berukuran kecil dengan durasi waktu 2 jam.

Jika tidak ingin keluar uang, pengunjung bisa membawa tas serut untuk menyimpan alas kaki.

Setelah itu, kami menjelajah Masjid Istiqlal yang memiliki luas bangunan sekitar 24.200 meter persegi.

Area Layanan Fatwa dan Ruang Tanya Jawab Keislaman (Foto: Arsip Inilah)

Dari pintu pertama yang kami masuki, kita akan melewati area lorong panjang, perpustakaan Masjid Istiqlal, dan area Layanan Fatwa untuk bertanya-tanya seputar agama Islam.

Setelah melewati area Layanan Fatwa, di sisi kanan terdapat ruangan belajar agama untuk anak-anak. Sementara di sisi kirinya terdapat tangga untuk menuju ruang ibadah.

Kami memilih untuk langsung menuju ruang ibadah yang ada di lantai 2.

Setibanya di sana, kita akan melihat ruang ibadah besar yang sering kita lihat di televisi.

Suasananya sedikit gelap, tapi cukup teduh dan nyaman, sampai membuat banyak orang terlelap di setiap sudutnya.

Di sana terdapat Al-Qur’an dan mukena yang dapat dipinjam oleh pengunjung.

Setelah melihat-lihat ruangan ibadah, kami mencoba menyusuri lorong Masjid Istiqlal dari sisi lainnya.

Tidak banyak hal yang menarik untuk dilihat, kecuali bedug raksasa yang tersimpan di salah satu sudut bangunannya.

Bedug tersebut ternyata salah satu yang terbesar di Indonesia, dengan panjang 3 meter, diameter 2,7 meter, dan berat sekitar 3 ton.

Materialnya dibuat dari kayu meranti berusia sekitar 300 tahun dan memiliki ukiran khas Jepara.

Masjid Istiqlal (Foto: Arsip Inilah)

Di sudut lainnya, kita bisa mengambil foto Masjid Istiqlal yang begitu megah.

Namun sayang, Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral sedang tidak dibuka untuk umum, menurut pernyataan petugas setempat.

Tempat Wisata di Dekat Masjid Istiqlal

Berlokasi di Jakarta Pusat, wisatawan dapat menikmati destinasi wisata populer lainnya yang berada di dekat Masjid Istiqlal, seperti:

1. Lapangan Banteng

Hanya berjarak 350 meter atau sekitar 5 menit berjalan kaki dari Masjid Istiqlal, kamu bisa berkunjung ke Lapangan Banteng untuk menikmati area terbuka di Jakarta sambil bersantai bersama kerabat, keluarga, atau hanya sekadar menikmati suasana keramaian saja.

Kawasan ini dibuka untuk umum tanpa dipungut biaya alias gratis.

Selain berkeliling area hijau sambil mengambil foto-foto cantik, kamu juga bisa menyaksikan pertunjukan air mancur yang diadakan pada Sabtu dan Minggu malam pada pukul 18.30, 19.30, dan 20.15 WIB.

2. Pos Bloc

Tempat wisata yang bisa dikunjungi untuk mencicipi aneka makanan dan minuman dari sejumlah kafe populer di Jakarta.

Lokasinya hanya berjarak sekitar 550 meter atau 8 menit berjalan kaki dari Masjid Istiqlal.

Selain menyantap hidangan makanan yang lezat, kamu juga bisa berfoto di beberapa spot cantik yang ada di Pos Bloc.

3. Pasar Baru

Bagi yang ingin belanja dan mencicipi kuliner murah, bisa mampir ke Pasar Baru. Sebagai informasi, Pasar Baru merupakan pasar tertua di Jakarta yang dibangun pada tahun 1820.

4. Museum Nasional

Di lokasi yang sangat dekat dari Masjid Istiqlal, terdapat Museum Nasional atau Museum Gajah yang menyimpan sekitar 140.000 koleksi benda bersejarah.

Di museum ini, para pengunjung bisa melihat dan mempelajari benda-benda bersejarah menarik seperti arkeologi, etnografi, prasejarah, keramik, dan lain-lainnya.

5. Monumen Nasional

Buat wisatawan dari luar kota, jangan lupa untuk mampir ke ikon utama Jakarta, yaitu Monumen Nasional atau Monas.

Di Monas ada banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan, mulai dari menikmati area hijau terbuka di Jakarta, melihat aktivitas warga yang menikmati fasilitas yang tersedia, berkeliling Monas dengan menggunakan shuttle, atau naik ke puncak Monas.

Sebagai informasi, tarif untuk naik ke puncak Monas berkisar Rp24.000 per orang (hari kerja) dengan menggunakan pembayaran QRIS.

Selain ke puncak Monas, pengunjung bisa masuk ke Ruang Kemerdekaan untuk melihat naskah teks proklamasi.

Setelah menikmati pemandangan kota Jakarta dari ketinggian, kamu bisa mengelilingi area taman Monas dan menonton Air Mancur Menari yang beroperasi pada malam hari.