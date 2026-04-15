WN Inggris yang Ngamuk di Shelter Kucing Tangsel Akhirnya Ditahan

DH, warga negara Inggris (kedua dari kiri) ditahan akibat membuat gaduh dan rusuh di tempat penitipan hewan peliharaan kucing di Ciputat Kota Tangerang Selatan, Banten. (Foto: Dok Imigrasi Tangerang).

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang menahan seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris berinisial DH setelah diduga membuat keributan di sebuah tempat penitipan hewan peliharaan di kawasan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang, Hasanin, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula dari tindakan yang memicu kegaduhan di lokasi penitipan kucing, termasuk dorongan pada pagar fasilitas tersebut serta dugaan tidak membayar jasa layanan.

“Yang bersangkutan juga dilaporkan membawa senjata tajam dan mengancam warga setempat,” katanya.

Pihak imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Inggris terkait penanganan kasus yang melibatkan warganya tersebut.

Selain dugaan keributan, DH turut diduga melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Keimigrasian. Ia terancam dikenakan tindakan administratif berupa deportasi serta penangkalan.

“Saat ini yang bersangkutan ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Tangerang untuk mencegah hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang, Bong Bong Prakoso Napitupul, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan DH masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan wisata yang telah kedaluwarsa.

“Yang bersangkutan telah overstay sejak 21 Oktober 2025 atau selama 174 hari,” katanya.

Ia menambahkan, penyidik masih mendalami motif keberadaan DH di Indonesia. Namun proses pemeriksaan disebut terkendala kondisi psikologis yang bersangkutan.

Untuk kepentingan medis, DH telah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan yang bersangkutan mengalami gangguan delusi dan halusinasi,” ujarnya.