Wolverhampton vs ManCity, Menang Demi Jaga Jarak dengan Si Merah

Manchester City bakal menjajal Wolverhampton Wanderes di Stadion Molineux, Kamis (12/5/2022) dini hari WIB dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-36.

City butuh kemenangan untuk kembali menjauh dari kejaran Liverpool dalam persaingan merebut gelar Liga Inggris musim ini.

Liverpool pada laga ke-36 mampu menang atas Aston Villa 2-1 dan kini perolehan poinnya sama dengan City 86. Jika The Citizens menang, Kevin The Bruyne dan kawan-kawan bakal menjaga jarak tiga poin dari The Reds, dan kemungkinan meraih gelar semakin besar di laga sisa.

Pelatih City Pep Guardiola menegaskan pasukannya tak mau terpengaruh dengan hasil pertandingan lain. Perburuan gelar kata Pep, akan ditentukan oleh timny sendiri di tiga laga tersisa.

"Para pemain tahu persis untuk apa mereka bermain, dan mereka akan terus berjuang hingga akhir," kata Guardiola menegaskan dikutip laman resmi klub, Rabu (11/5/2022).

"Saya pikir mereka menangani tekanan dengan sangat baik dalam beberapa tahun mereka menunjukkan berkali-kali," sambungnya mengomentari kemenangan Liverpool atas Villa.

Man City membutuhkan tujuh poin dari tiga pertandingan yang tersisa untuk menggaransi titel Liga Inggris keempat kalinya dalam lima tahun, pun kedelapan dalam sejarah klub asal kota pelabuhan tersebut.

Guardiola pun tak melihat Kyle Walker dan rekan setim merasa tertekan ketika berkunjung ke Molineux. Hanya saja, anak asuhnya perlu menjaga kebugaran dari jadwal padat.

"Ini hanya bagaimana kami menyerang dan bertahan melawan tim tertentu seperti Wolves. Pada tahap ini, ini hanya tentang menjadi segar. Mari bermain!"

Manchester City cukup dominan ketika bersua Wolves dalam lima pertemuan terakhir. The Citizens mampu mengoleksi tiga kemenangan dengan dua kekalahan.