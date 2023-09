World Cinema Week Suguhkan 71 Film dari 39 Negara

World Cinema Week (WCW) bakal digelar secara luring dan daring selama sepekan, mulai dari 22-30 Oktober 2022. Festival film internasional ini akan menampilkan total 71 film yang berasal dari 39 negara.

WCW siap ditonton beramai-ramai di layar lebar CGV Cinemas dan lewat gawai kesayangan via KlikFilm. WCW dipersembahkan oleh KlikFilm, layanan streaming film tanah air dengan koleksi ribuan judul dan telah menghibur sejak 2015. Bekerjasama dengan jaringan bioskop CGV Cinemas, WCW dengan bangga menyajikan film-film besar mancanegara tahun ini agar dapat dinikmati penonton dengan pengalaman seimersif mungkin.

‘No Bears’ karya terbaru Jafar Panahi, sutradara kenamaan asal Iran, yang filmnya sendiri bahkan belum tayang di mana pun kecuali Venice Film Festival 2022, ‘Triangle of Sadness’ karya Ruben Ostlund yang baru diganjar Palme d’Or, piala tertinggi dari Cannes Film Festival, ‘Something in the Dirt’ karya duo Justin Benson dan Aaron Moorhead (sutradara Marvel’s ‘Loki Season 2’) - salah satu film horror sci-fi yang paling dibicarakan dari Sundance tahun ini, ‘Boy From Heaven’ (Tarik Saleh) peraih predikat skenario terbaik dari Cannes tahun ini, merupakan sederet judul dari total 71 film yang berasal dari 39 negara, siap ditonton beramai-ramai di layar lebar CGV Cinemas dan lewat gawai kesayangan via KlikFilm.

Baca Juga: Film Cross The Line Angkat Kisah Cinta Korban Perdagangan Manusia

‘Three Thousand Years of Longing’ karya terbaru sang maestro film George Miller (‘Mad Max: Fury Road’) menjadi film pembuka, dan ‘Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti’ karya Herwin Novianto menjadi film penutup pekan film yang diprakarsai Shandy Gasella dan Frederica ini.

Shandy sebagai Festival Director mengaku senang luar biasa akan kelahiran WCW di penghujung tahun ini, menambah semarak event perfilman yang rupanya kompak dihelat di bulan Oktober, sehingga semakin beragam tontonan film berkualitas dapat dipertemukan dengan penontonnya.

“Saya berharap pekan film ini menjadi event komunal yang positif, tempat para penikmat film dapat merayakan dan membicarakan film, makanya tak hanya memutar film, bakal ada rangkaian diskusi, seminar, termasuk mendatangkan filmmaker dan pelaku industri film untuk menjadi tamu, dan berinteraksi langsung dengan penikmat film yang datang ke event ini. Dan kami senang bahwa sineas Iran Panah Panahi yang sempat mencuri perhatian Cannes 2020 lewat karyanya berjudul ‘Hit the Road’ akan bersama kita selama festival berlangsung," kata Shandy, di CGV FX, Jakarta, Kamis, (22/09/2022).

Baca Juga: Film Balada si Roy Terpilih jadi Pembuka Jakarta Film Week 2022

Sementara itu, Direktur KlikFilm, Frederica, mengungkapkan bahwa acara ini besar artinya untuk KlikFilm. Hal ini dibuktikan dengan film-film berkualitas dan sulit sekali mendapatkannya.

“Indonesia butuh event-event film berkelas seperti ini. Senang sekali KlikFilm bisa menghadirkan event World Cinema Week. Semoga, di masa mendatang ajang ini dapat lebih banyak lagi menghadirkan film-film berkualitas baik dari dalam maupun luar negeri," ujarnya.

Diana Abbas, Head of Marketing & Content CJ CGV Cinema menyambut baik adanya World Cinema Week 2022 ini.

"Sebuah kehormatan bagi CGV untuk berpartisipasi di World Cinema Week yang pertama kali digelar di Indonesia ini. CGV menyambut baik, sebagai bentuk dukungan kami terhadap ekosistem industri film global. Deretan film nominasi dan pemenang dari festival-festival film bergengsi dunia, pastinya sudah ditunggu-tunggu penayangannya di layar lebar oleh banyak moviegoers,” katanya.

“World Cinema Week lewat dukungan penuh dari KlikFilm dan CGV akan memberikan cinema experience yang luar biasa. Merupakan kesempatan langka menyaksikan 71 film bagus beragam genre dari 39 negara yang belum ditayangkan secara reguler, baik offline maupun online. Menurut saya, saat ini, inilah event film berskala internasional terbesar di Jakarta yang sudah sangat lama ditunggu oleh teman-teman pecandu film dimanapun berada, khususnya yang di jakarta.” Ujar Daniel Irawan, programmer festival.