Wujudkan Jakarta Zero Emisi, Anies Temui CEO Bloomberg di London

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui CEO Bloomberg Finance John Moore, di London, Inggris, Jumat (13/5/2022) lalu. Pertemuan keduanya membahas kerja sama terkait pengoperasian kendaraan umum bertenaga listrik secara menyeluruh pada 2030 mendatang.

Anies mengatakan, DKI Jakarta memiliki target mencapai nett zero emissions pada tahun 2050 mendatang.

"Ini satu diskusi yang menarik tentang sustainable mobility, pengembangan transportasi publik yang berkelanjutan. Kami bertukar pikiran terkait langkah-langkah mitigasi perubahan iklim. Tentu ini jadi kesempatan menjelaskan yang sedang dan akan dikerjakan di Jakarta," kata Anies melalui keterangannya, Senin (16/5/2022).

Dalam pertemuan itu Anies juga berbicara mengenai pengembangan jalur sepeda hingga integrasi transportasi publik multi moda. Menurutnya, upaya ini berkesinambungan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

"Pengembangan pedestrian, jalur sepeda, integrasi transportasi publik multi moda dan banyak lagi inisiatif lainnya. Kaitannya dengan TransJakarta adalah target elektrifikasi 50 persen armada TransJakarta pada tahun 2025 dan elektrifikasi seluruh armada TransJakarta pada tahun 2030 termasuk kebijakan terkait sustainable mobility tersebut," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Anies juga menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) M Yana Aditya dengan Global Head of Client Relations at Bloomberg New Energy (BNEF) Benji Kafri.

Dirut TransJakarta Yana Aditya mengatakan, kerja sama tersebut merupakan komitmen Pemprov DKI untuk berpartisipasi pada pencapaian peta jalan bebas bahan bakar fosil yang diinisiasi C40 Cities.

"BNEF merupakan penyedia penelitian strategis tentang pasar komoditas global dan teknologi disrupsi. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon dan target capaian nett zero emission melalui elektrifikasi bus TransJakarta," kata Yana.