Wujudkan Kemandirian Energi, Kementan: Hilirisasi Sawit Tekan Impor Solar dan Perkuat Ekonomi Nasional

Petani sawit bakal semakin semringah dengan program hilirisasi sawit.

Melonjaknya harga minyak dunia akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah (Timteng) menjadi momentum bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Kondisi ini dinilai dapat mendorong implementasi hilirisasi sawit secara lebih masif, terutama untuk mewujudkan kemandirian energi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Moch Arief Cahyono, mengatakan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia, dengan pangsa lebih dari 60 persen produksi global, memiliki posisi strategis dalam mengendalikan rantai nilai industri sawit melalui penguatan sektor hilir.

“Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi CPO adalah langkah konkret untuk mentransformasi Indonesia dari pemasok bahan baku menjadi produsen utama produk bernilai tambah tinggi yang dibutuhkan pasar global,” ujar Arief di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, pengolahan CPO menjadi berbagai produk turunan seperti pangan olahan (margarin), kosmetik, sabun, oleokimia, hingga bioenergi akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

“Dengan penguasaan lebih dari 60 persen pasar CPO dunia, Indonesia memiliki leverage besar dalam menentukan arah pasokan dan harga produk turunan sawit global,” tegasnya.

Arief menambahkan, hilirisasi sawit menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui pengembangan biodiesel B50, yakni campuran 50 persen biodiesel berbasis sawit dengan solar.

“Pemanfaatan biofuel sawit secara optimal berpotensi menggantikan impor solar secara signifikan. Bahkan, dengan implementasi penuh B50, Indonesia berpeluang tidak lagi mengimpor solar dan mampu memenuhi kebutuhan energi dari sumber daya dalam negeri,” jelasnya.

Ia juga meluruskan berbagai persepsi yang dinilai tidak utuh terkait pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai geopolitik global, termasuk ilustrasi penutupan Selat Hormuz yang merepresentasikan sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.

Menurutnya, pernyataan tersebut bukan prediksi krisis, melainkan ilustrasi bahwa gangguan pasokan global akan berdampak pada harga energi. Dalam konteks itu, Indonesia justru memiliki keunggulan strategis karena menguasai lebih dari 60 persen produksi CPO dunia.

“Jika dikelola optimal melalui hilirisasi, posisi ini menjadi kekuatan strategis sekaligus bargaining power Indonesia dalam percaturan ekonomi global,” ujarnya.

Perhitungan pemerintah menunjukkan implementasi biodiesel B50 membutuhkan sekitar 5,3 juta ton CPO. Volume ini dapat dialihkan dari ekspor untuk diolah menjadi biofuel, sehingga berpotensi menggantikan impor solar, menghemat devisa, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Selama ini, harga dan standar perdagangan energi global banyak ditentukan negara lain. Namun, dengan kekuatan sumber daya sawit, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi arah pasar, seiring meningkatnya kebutuhan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Kinerja sektor sawit nasional juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan rilis resmi GAPKI (13 Maret 2026), produksi CPO Indonesia pada 2025 mencapai 51,66 juta ton atau meningkat 7,26 persen (sekitar 3,5 juta ton) dibandingkan tahun sebelumnya. Total produksi CPO dan PKO tercatat sebesar 56,55 juta ton atau naik 7,18 persen.

Di sisi perdagangan, ekspor produk sawit mencapai 32,34 juta ton (naik 9,51 persen) dengan nilai US$35,87 miliar atau sekitar Rp590 triliun (naik 29,23 persen). Kenaikan ini turut mendorong kesejahteraan petani, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125,45 pada Februari 2026.

Peningkatan produksi dan ekspor tersebut juga mendorong kenaikan NTP subsektor perkebunan ke level tertinggi, mencerminkan membaiknya kesejahteraan petani sawit seiring meningkatnya permintaan dan harga di tingkat petani.

Hilirisasi kelapa sawit juga terbukti mampu meningkatkan nilai tambah (value added) secara signifikan, berkisar antara 3 hingga lebih dari 30 kali lipat dibandingkan ekspor CPO mentah. Secara umum, hilirisasi meningkatkan nilai ekonomi 3–10 kali lipat, bahkan untuk produk bernilai tinggi seperti vitamin E dan oleokimia tertentu bisa mencapai lebih dari 30 kali lipat.

Pengembangan industri hilir sawit saat ini telah menghasilkan lebih dari 193 jenis produk turunan, mulai dari pangan, kosmetik, bahan kimia, hingga bioenergi. Transformasi ini tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga meningkatkan harga di tingkat petani, memperluas lapangan kerja, serta menciptakan efek ekonomi berantai.

Selain sektor energi, penguatan produksi beras nasional juga menunjukkan peran strategis Indonesia dalam dinamika pangan global. Harga beras internasional, seperti beras Thailand 5 persen, turun dari sekitar US$660 per ton pada awal 2024 menjadi sekitar US$368 per ton pada akhir 2025, atau turun sekitar 44 persen.

Di satu sisi, peningkatan produksi global yang mencapai 540–550 juta ton serta kembalinya ekspor negara besar menjadi faktor utama. Namun di sisi lain, perubahan signifikan pada permintaan global juga terjadi.

Dalam periode 2023–2024, Indonesia mengimpor sekitar 7,5 juta ton beras. Pada 2025, impor tersebut praktis berhenti seiring peningkatan produksi nasional yang mencapai sekitar 34,69 juta ton atau naik lebih dari 13 persen.

Dengan volume perdagangan beras dunia sekitar 50–55 juta ton per tahun, berkurangnya permintaan Indonesia sekitar 3–4 juta ton setara dengan 5–7 persen pasar global, sehingga memberi tekanan pada harga internasional.

Hal ini diperkuat dengan posisi cadangan beras nasional yang mencapai sekitar 4,3 juta ton pada awal 2026, yang menunjukkan Indonesia tidak lagi menjadi pembeli besar dalam jangka pendek.

Dengan demikian, dinamika harga beras dunia mencerminkan kombinasi peningkatan pasokan global dan penyesuaian permintaan, termasuk dari Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam pasar pangan internasional.

Selain aspek energi dan pangan, hilirisasi CPO juga memberikan dampak berganda (multiplier effect), antara lain peningkatan nilai tambah ekonomi dalam negeri, pendorong pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan kedaulatan ekonomi nasional.

“Kebijakan hilirisasi yang didorong Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merupakan bagian dari strategi besar pembangunan nasional berbasis pertanian. Nilai tambah tertinggi berada di hilir, dan di situlah Indonesia harus mengambil peran utama,” pungkasnya.