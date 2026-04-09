Wujudkan Pemerataan Kredit, PP Muhammadiyah Dukung Purbaya Ambil Alih PNM Jadi Bank UMKM

Ukuran Font Kecil Besar

Pakar ekonomi dan keagamaan, Anwar Abbas mendukung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta Danantara Indonesia menyerahkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk dijadikan bank khusus UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

"Kita apresiasi dan sambut gembira usulan Menkeu Purbaya. Harus diakui, UMKM selama ini belum mendapatkan kredit dan pembiayaan yang sesuai dengan jumlah dan kontribusinya," ujar Buya Anwar, sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu membeberkan jumlah pengusaha UMKM di Indonesia sangat mendominasi, yakni 99,98–99,99 persen dari total pelaku usaha.

"Dengan kata lain, persentase pengusaha besar di Indonesia hanya 0,1 hingga 0,2 persen," imbuhnya.

Sementara itu, kontribusi pelaku UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada awal 2026 mencapai 61 persen. Pada 2025, porsinya berada di kisaran 61–63 persen. Dari perspektif ketenagakerjaan, sektor UMKM menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional atau lebih dari 120 juta orang.

"Sedangkan total pelaku usaha mencapai puluhan juta yang didominasi usaha mikro dan ultra mikro. Sementara usaha besar sangat kecil, hanya 0,1–0,2 persen. Serapan pekerjanya pun rendah, hanya 3 persen dari total tenaga kerja nasional," terang Buya Anwar.

Selain itu, lanjutnya, kontribusi pelaku usaha besar terhadap PDB nasional pada 2025 hanya sekitar 37–39 persen. Meski jumlah pengusaha besar hanya segelintir, mereka mendapatkan akses kredit dan pembiayaan yang jauh lebih besar dari perbankan nasional.

Pada Februari 2024, kelompok ini memperoleh kredit dan pembiayaan sebesar 81 persen. Sementara porsi untuk UMKM, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya 19 persen. Padahal, Bank Indonesia (BI) telah menetapkan porsi kredit UMKM pada Juni 2024 harus mencapai 30 persen.

"Melihat data dan fakta seperti itu, Jokowi telah meminta supaya dilakukan terobosan strategis dan perbaikan regulasi agar UMKM lebih mudah mengakses kredit dan pembiayaan sehingga UMKM bisa tumbuh lebih cepat lagi," tandasnya.

Keberpihakan kepada UMKM, menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, dapat diwujudkan dengan mengambil alih PNM, kemudian diubah menjadi bank khusus UMKM.

"Langkah ini mencerminkan keberpihakan dan keseriusan pemerintahan Prabowo untuk memajukan UMKM. Penting dilakukan pemerintah agar tercipta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Uang dan modal tidak hanya berputar di segelintir orang atau kelompok saja, tetapi menyebar hingga ke lapisan bawah," ujarnya.

Dengan kehadiran bank khusus UMKM tersebut, masyarakat lapis bawah diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah sehingga kendala klasik terkait permodalan bisa diatasi.

Buya Anwar menilai keberadaan bank UMKM berpotensi mendorong sektor ini berkembang pesat di dalam negeri. Apalagi, jumlah usaha mikro dan ultra mikro di Indonesia sangat mendominasi dengan porsi 96,7–98,68 persen dari total pelaku usaha.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyatakan ide agar Danantara Indonesia menyerahkan PNM yang merupakan anak usaha BRI, ke Kemenkeu. Selanjutnya, PNM akan dijadikan bank khusus untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor UMKM.

“Saya sedang ajukan ke Danantara agar PNM diserahkan ke kami (Kemenkeu). Nantinya akan kami jadikan sebagai penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat),” kata Purbaya di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya mengaku siap menjadikan PNM sebagai anak usaha di salah satu special mission vehicle (SMV) Kemenkeu, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Ia mengungkapkan rencana tersebut diajukan sebagai salah satu solusi untuk memperlancar penyaluran KUR, mengingat masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses kredit murah.

Selain itu, Purbaya menyoroti tingginya biaya penyaluran KUR melalui perbankan. "Kalau KUR yang disalurkan lewat bank-bank itu, kami membayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang karena digunakan untuk membayar bunga, setiap tahun sekitar Rp40 triliun,” ujar Purbaya.

Jika KUR disalurkan melalui PNM sebagai anak usaha dari salah satu SMV Kementerian Keuangan, dana Rp40 triliun tersebut dapat dijadikan modal untuk mentransformasikan BUMN itu menjadi bank UMKM.

Purbaya optimistis mampu menjadikan PNM sebagai bank besar dengan modal Rp200 triliun dalam waktu lima tahun.

“Jadi, anggaran yang kami keluarkan tidak bertambah, tetap Rp40 triliun setiap tahun, tetapi dana tersebut dipinjamkan sebagai dana bergulir dengan bunga murah. Jadi, Rp40 triliun itu tidak hilang,” pungkasnya.