Wuling Air ev Sabet Gelar \'Best Innovation\' di Ajang Carvaganza Editor’s Choice Award 2022

Wuling Air ev sukses menyabet gelar 'Best Innovation Award' dalam ajang Carvaganza Editor’s Choice Award 2022. (dok. Wuling Motors)

Mobil listrik besutan Wuling memperoleh apresiasi di kancah otomotif Tanah Air. Diluncurkan pada Agustus lalu, Wuling Air ev sukses menyabet gelar 'Best Innovation Award' dalam ajang Carvaganza Editor’s Choice Award 2022.

"Terima kasih atas penghargaan 'Best Innovation Award' dari Carvaganza yang dianugerahkan kepada Wuling Air ev. Pencapaian ini tentunya menjadi pendorong dan motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan produk yang inovatif bagi para konsumen Indonesia, dalam rangka bergerak menuju kehidupan yang lebih baik sejalan dengan semangat 'Drive For A Better Life'," ujar Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani dalam keterangan tertulis yang dikutip Inilah.com, Jumat (25/11/2022).

Proses pengujian dalam Carvaganza Editor’s Choice Award 2022 yang telah memasuki tahun keenam ini dilakukan dalam kurun waktu Agustus 2021 hingga Agustus 2022 oleh tim redaksi Carvaganza.

Pengujian melibatkan lebih dari 150 model mobil yang lolos kualifikasi, mulai dari mobil segmen entry level sampai dengan high-end. Pada gelaran tahun ini, semakin banyak kendaraan listrik yang masuk dalam proses penjurian.

Hal ini pun mengindikasikan bahwa elektrifikasi kendaraan di Indonesia semakin berkembang dan kini pilihannya pun semakin banyak di industri otomotif Tanah Air.

Wuling Air ev yang mendapatkan 'Best Innovation Award' ini menonjolkan kemudahan berkendara yang memampukan penggunanya untuk bergerak bebas menembus tantangan perkotaan, layaknya udara yang dapat bergerak bebas.

Mengusung tagline 'Drive For A Green Life', kendaraan listrik ini cocok bagi para konsumen dari semua kalangan yang mementingkan mobilitas ramah lingkungan untuk berkontribusi dalam kelestarian lingkungan.

Kendaraan yang memiliki desain eksterior future-tech ini menggabungkan sentuhan teknologi dan futuristik dengan berbagai fitur modern yang inovatif, seperti Intelligent Tech-Dashboard, Multifunction Steering Wheel, Integrated Floating Widescreen, serta Futuristic Center Console.

Kenyamanan juga menjadi daya tarik dari kabin Wuling Air ev yang roomy dengan konfigurasi 4-seater dengan pengaturan 50:50 pada bangku baris kedua untuk memberikan akses lebih.

Kendaraan listrik pertama Wuling di Indonesia, Air ev, menawarkan beragam keunggulan, mulai dari kemudahan pengisian daya yang dapat dilakukan di rumah, keamanan baterai yang terjamin, sampai dengan rangka yang kokoh serta airbag yang membuat konsumen dapat merasa tenang dan aman dalam menggunakannya.

Wuling juga menyematkan fitur cerdas, seperti Wuling Remote Control App via Internet of Vehicle serta satu-satunya perintah suara berbahasa Indonesia, Wuling Indonesian Command (WIND).

Sebagai informasi tambahan, Wuling telah berhasil mempertahankan gelar Best Innovation di Carvaganza Editor’s Choice Award secara berturut turut. Pada tahun 2021 lalu, Almaz RS menyandang predikat tersebut dan tahun 2022 tongkat estafetnya diteruskan oleh Wuling Air ev.

"Inovasi sendiri telah melekat dengan Wuling, sebelumnya kami membawa serta inovasi ADAS melalui Almaz RS dan tahun ini kami menghadirkan inovasi baru yakni mobil listrik bersama Wuling Air ev," ucap Dian.