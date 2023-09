Wuling Almaz EX Bisa Jadi Pilihan Tepat bagi Penikmat SUV

Wuling Motors menghadirkan berbagai varian kendaraan yang dapat dijadikan teman berkendara untuk sehari-hari dengan berbagai fitur canggih yang hadir di dalamnya. Salah satunya adalah kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV) dari keluarga Almaz, yaitu Almaz EX. Kendaraan ini hadir dengan berbagai keunggulan dan cocok bagi para calon konsumen yang hendak ingin beralih ke segmen SUV.

Wuling Almaz EX hadir dengan beragam fitur yang dapat diunggulkan di kelasnya, salah satunya Wuling Indonesian Command (WIND). Ini adalah fitur perintah suara berbahasa Indonesia, yang memberikan kebanggaan tersendiri bangga para pemiliknya.

"Cara menggunakan fitur WIND ini juga sangat mudah. Pengemudi cukup mengatakan ‘Halo Wuling’ lalu diikuti perintah apa yang ingin dilakukan,” kata Product Planning Wuling Motors Danang Wiratmoko, Rabu (23/11/2022).

Hal yang bisa dilakukan oleh fitur WIND ini adalah melakukan perintah suara untuk buka-tutup Sunroof, buka-tutup jendela, menyalakan-mematikan AC, menelpon, naik-turun volume, bahkan menanyakan waktu dan tanggal.

Untuk semakin menambah kenyamanan dalam berkendara menggunakan Almaz EX, Wuling juga menghadirkan berbagai perangkat di dalamnya, seperti Keyless Entry, Head Unit with Wuling Link Smartphone Connection sebesar 10,25 inci, Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Meter Cluster with 7-inch Color MID, Cruise Control, Voice Command Switch, Infinity Audio System by Harman, Electric Seat Adjuster, hingga Engine Start/Stop Button.

Untuk segi keamanan, pihaknya juga telah membenamkan berbagai perangkat canggih yang dapat menunjang keselamatan orang di dalam, seperti 360 Degree View Camera, Electric Parking Brake,

Tak hanya itu, Wuling pun membenamkan fitur seperti Automatic Vehicle Holding, Electronic Stability Control, Anti-lock Braking System, Electronic Brake-force Distribution, Brake Assist, Emergency Stop Signal, Dual Front Airbags+Front Side Airbags, Hill Hold Control.

Untuk melengkapi itu semua, Wuling telah membenamkan mesin yang bertenaga untuk menunjang performa dari Almaz EX. Wuling Almaz EX hadir dengan dukungan mesin 4-silinder inline 1.451cc DOHC DVVT turbocharger yang dapat menghasilkan tenaga hingga 140hp dengan torsi 250Nm dan sudah memenuhi standar emisi Euro-4.

Kedua varian dari Almaz EX, yakni lima penumpang dan tujuh penumpang ini, juga sudah dibekali dengan transmisi otomatis Continuously Variable Timing (CVT) dengan simulasi delapan percepatan dari Bosch.

Wuling Almaz EX untuk lima penumpang (1.5T EX CVT 5 Seater) dibanderol dengan harga Rp310,1 juta (on the road Jakarta), sedangkan untuk Almaz 1.5T EX CVT 7 Seater ditawarkan dengan harga Rp320,8 juta (on the road Jakarta).