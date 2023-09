Wuling Almaz Hybrid Meluncur di Indonesia, Harga Rp470 Juta

Setelah sempat dipamerkan dalam ajang Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2022 beberapa waktu lalu, Wuling Motors akhirnya resmi meluncurkan inovasi terbarunya yang berwujud kendaraan hybrid perdana mereka di Indonesia bernama Almaz Hybrid.

Lini produk yang menjadi bagian dalam pengembangan mobilitas ramah lingkungan ini memadukan aspek performa dan efisiensi berkendara dalam satu kesatuan. Pada acara peluncuran yang diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (3/11/2022), Wuling juga mengumumkan harga untuk produk inovatif terbarunya ini, yakni Rp470 juta on the road Jakarta.

"Dengan kesuksesan yang diraih oleh Air ev sebagai solusi mobilitas modern, kami pun semakin terdorong untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan kendaraan yang rendah emisi. Kali ini, kami pun menambahkan aspek performa yang hadir melalui inovasi hybrid ini. Perpaduan antara performa yang bertenaga, fuel efficiency, dan mobilitas ramah lingkungan, kami wujudkan melalui Almaz Hybrid, kombinasi sempurna untuk menghadirkan sensasi berkendara yang exciting sehingga bisa menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Almaz Hybrid juga merupakan bukti komitmen Wuling untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia," ujar Vice President Wuling Motors Arif Pramadana.

Almaz yang memiliki arti berlian merupakan lini produk Wuling yang ikonik di Tanah Air. Diawali dari inovasi perintah suara berbahasa Indonesia di Almaz pada tahun 2019 yang membuat masyarakat familiar dengan 'Halo Wuling'. Lalu berlanjut dengan inovasi Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driver Assistance System (ADAS) pada tahun 2021 yang menjadikan Almaz RS menyandang gelar The First Leading Intelligent Digital Car.

Kemudian pada tahun ini, Wuling menghadirkan inovasi hybrid melalui Almaz Hybrid yang menjadikannya sebagai kasta tertinggi dari keluarga Almaz.

Almaz Hybrid mengusung mesin bensin 2.000cc bertenaga 123 hp dengan torsi 168 Nm yang dipadukan dengan motor listrik yang berkompetensi 174 hp dan torsi 320 Nm serta didukung baterai berkapasitas 1,8 kWh. Perpaduan ini menghasilkan emisi yang lebih rendah serta meningkatkan efisiensi bahan bakar serta menyajikan performa berkendara yang mengesankan.

Teknologi Dedicated Hybrid Transmission (DHT) pun dikembangkan secara khusus untuk membagi daya secara cepat dan tanpa jeda dengan pilihan tiga mode berkendara, yaitu EV Mode, Series Hybrid, dan Parallel Hybrid yang diatur melalui sistem cerdas kendaraan.

Berpindah ke sektor lain, Wuling turut memberikan pembaharuan di area interior Almaz Hybrid yang menonjolkan kesan premium dan berkelas berkat penggunaan nuansa warm beige. Panoramic sunroof yang luas, warm beige leather seats yang dilengkapi dengan kabin lapang dan konfigurasi kursi hingga tujuh penumpang, membuat setiap momen berkendara menjadi lebih menyenangkan.

Untuk desain eksteriornya tetap sporty dan dinamis, namun tampilannya diberikan pembeda dengan Prominent Hybrid Emblem, Dynamic Blue Lines, dan juga 18-inch Alloy Wheels. Tercatat ada empat pilihan warna yang ditawarkan oleh Wuling, yakni Starry Black, Pristine White, Aurora Silver, dan Carnelian Red.

Mengenai teknologi berkendara yang dimilikinya, Almaz Hybrid merupakan paket lengkap. Adapun SUV terbaru Wuling ini didukung oleh Advanced Driver Assistance System (ADAS), Internet of Vehicle (IoV) dan perintah suara berbahasa Indonesia pertama yakni Wuling Indonesian Command (WIND). Selain itu Almaz Hybrid dibekali dengan fitur keselamatan lengkap.

Terkait layanan purna jual dari Almaz Hybrid, Wuling menyediakan garansi umum kendaraan 3 tahun atau 100.000 kilometer, garansi baterai 8 tahun atau 120.000 kilometer, garansi komponen utama motor listrik 3 tahun atau 60.000 kilometer, dan garansi transmisi DHT 5 tahun atau 100.000 kilometer. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku.