Wuling Almaz RS EX Bawa Paket Lengkap Siap Gempur Segmen SUV

Persaingan SUV (Sport Utility Vehicle) di Indonesia semakin panas, setelah Wuling Motors merilis model flagship Almaz RS pada kuartal I 2021.



Mobil gagah dengan harga terjangkau tersebut, dibekali teknologi canggih yang biasanya tersedia di segmen premium.



Salah satu hal yang membuat mobil buatan brand asal China itu unggul dari pesaingnya adalah teknologi pintar Wuling Indonesian Command (WIND) dan Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yang terbagi dalam dua fitur, yakni Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driver Assistant System (ADAS).



IoV dapat menghubungkan pengguna dengan kendaraan melalui aplikasi MyWuling+ dan head unit yang didukung dengan perintah suara berbahasa Indonesia, Wuling Indonesian Command (WIND).



Selain fitur canggih dan teknologi digital terbaru, senjata utama Almaz RS juga ada di harga kompetitif serta biaya perawatan terjangkau.



Harga kompetifif Almaz RS terjadi lantaran daya saing produk China lebih tinggi melalui teknologi yang melimpah ketimbang pesaing lain.



Selain itu, Wuling juga berani membuat gebrakan dengan memberikan subsidi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk seri Almaz RS.



Semua keunggulan itu hadir di seluruh tipe Almaz RS, baik yang EX dan Pro. Untuk tipe EX sendiri lebih fleksibel, karena mengaspal dengan pilihan dua konfigurasi kursi, yakni lima dan tujuh penumpang.



Harga Almaz RS EX lima penumpang dibanderol Rp350,8 juta, sedangkan tujuh penumpang Rp360,3 juta. Harga tersebut terbilang sangat jauh di bawah kompetitor, yang rata-rata di atas Rp400 juta.







SUV bermesin bensin 1.500cc turbocharged berpadu transmisi jenis CVT ini cukup menjadi perbincangan melalui Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE). Di mana WISE sendiri terdiri dari Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driver Assistant System (ADAS).



Pertama, fitur Internet of Vehicle (IoV) dapat menghubungkan pengguna dengan kendaraan melalui aplikasi MyWuling+ serta head unit.



Dalam aplikasi MyWuling+, terdapat berbagai fitur yang terdiri dari Vehicle Positioning, Vehicle Remote Control, Geo-Fencing Security hingga Bluetooth Key.



Sedangkan para pengguna dapat mengakses Online Navigation, Online Music, dan Internet Messaging App melalui head unit yang didukung oleh perintah suara berbahasa Indonesia, Wuling Indonesian Command (WIND).



Kluster kedua yang menjadi keunggulan fitur Wuling Almaz RS EX adalah Advanced Driver Assistance System (ADAS), fitur ini terbagi dalam empat kategori.



Kategori pertama adalah Adaptive Cruise yang terdiri dari Adaptive Cruise Control (ACC), Bend Cruise Assistance (BCA), Safe Distance & Braking Assistance yang dibekali Safe Distance Warning (SDW) dan Forward Collision Warning (FCW).



Fitur lainnya yang menjadi bagian ADAS adalah Automatic Emergency Braking (AEB), Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA), Collision Mitigation System (CMS).



"Selain inovasi WISE, Almaz RS EX turut dilengkapi dengan fitur safety yang lengkap serta beragam fasilitas pendukung berkendara modern. Termasuk di dalamnya built-in ionizer, wireless charging pad, hingga 10.4’ Smart Multimedia," ungkap Brian Gomgom, Media Relations Wuling Motors.