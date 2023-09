Wuling Bawa Lini Produk Lengkap dan Beragam Promo di JAW 2022

Wuling Motors (Wuling) menunjukkan semangatnya di awal tahun 2022 dengan turut serta dalam pameran otomotif Jakarta Auto Week (JAW) 2022 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada 12-20 Maret 2022.Dalam pameran ini Wuling menempati booth PL2, Plenary Hall JCC dengan area seluas 832 meter persegi.

Selain menampilkan lini produk yang lengkap di JAW 2022, brand otomotif asal China ini juga menawarkan berbagai program promo yang istimewa.

"Mengusung tema 'Wuling Auto Week', kami ingin menyampaikan dukungan terhadap pemulihan industri otomotif di Indonesia. Dalam momen JAW 2022 ini, kami menampilkan lini produk lengkap dari Wuling serta rangkaian promosi spesial selama pameran. Selain itu, kami juga menyiapkan flagship SUV Wuling yakni Almaz RS dan MPV dengan mesin turbo yaitu Cortez CT di area test drive yang bisa dicoba oleh pengunjung," ujar Brand & Marketing Director Wuling Motors Michael Budihardja.

Di pameran ini, Wuling menampilkan total delapan unit display yang terdiri dari kelas medium MPV yakni Formo S 'Reliable for Family and Business', Confero S 'The Real Spacious Family MPV', dan Cortez CT series 'The New Advanced MPV'. Kemudian, untuk pilihan segmen medium SUV, Wuling Almaz series 'Drive Unlimited Way' memamerkan Almaz SE, Almaz EX, serta flagship series SUV-nya, Almaz RS yang dilengkapi inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE).

Tak hanya menampilkan jajaran unitnya secara lengkap, Wuling juga menghadirkan dua unit di area test drive. Bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berkendara bersama produk Wuling secara langsung dapat mencobanya di area Test Drive A yang telah tersedia Almaz RS Pro dan Cortez CT untuk dicoba. Setiap unit test drive dijamin kebersihannya sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Mengusung tema 'Wuling Auto Week', Wuling pun menyajikan deretan program promo istimewa bagi setiap pengunjung yang melakukan transaksi selama gelaran JAW 2022. Mulai dari subsidi PPnBM Mandiri untuk semua tipe Wuling di mana unit dengan VIN 2021 mendapatkan subsidi sebesar 100 persen dan VIN 2022 sebesar 50 persen. Lalu, gratis biaya servis berkala hingga 4 tahun/50.000 km dan lucky dip hingga Rp25 juta.

Untuk pembelian melalui Wuling Finance juga diberikan promo berupa low DP 15 persen dan bunga 0 persen. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku.

"Langsung saja kunjungi booth Wuling di JAW 2022 untuk mendapatkan penawaran harga spesial dengan subsidi PPnBM dari Wuling untuk seluruh lini produk dan beragam promo menarik lainnya selama periode pameran. Jangan lewatkan kesempatan untuk melihat lebih dekat inovasi dari Wuling," tambah Michael.