Wuling Eksion Meluncur: SUV 7-Seater Listrik Pertama di Indonesia, Harga Mulai Rp389 Juta

Wuling Eksion dipamerkan pada acara peluncurannya di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (22/4/2026). (Foto: Antara/Pamela Sakina)

Wuling Motors semakin agresif menancapkan kukunya di pasar otomotif Tanah Air. Kali ini, pabrikan asal China tersebut resmi melepas 'senjata' terbarunya, Wuling Eksion, untuk bertarung di segmen SUV yang kian panas di Indonesia.

SUV ramah lingkungan ini hadir dengan gebrakan ganda. Wuling menawarkan Eksion dalam dua varian sekaligus: Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang dibanderol mulai Rp449 juta, serta varian listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV) dengan harga yang sangat kompetitif, mulai dari Rp389 juta.

Membidik Pasar SUV yang Kian Seksi

Direktur Pemasaran PT Wuling Motors Ricky Christian menyebut langkah ini sebagai respons strategis terhadap pergeseran minat konsumen. Saat ini, segmen SUV menyumbang sekitar 29 persen dari total pasar otomotif nasional.

"Menariknya, 33 persen dari segmen ini sudah beralih ke teknologi elektrifikasi atau NEV (New Energy Vehicle). Ini adalah potensi besar bagi kami untuk menghadirkan SUV berbasis energi baru," ujar Ricky di sela-sela peluncuran di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Eksion bukan sekadar SUV biasa. Kendaraan ini mencatatkan sejarah sebagai SUV 7-penumpang pertama di Indonesia yang menawarkan pilihan teknologi BEV dan PHEV sekaligus. Wuling tampak sangat paham bahwa bagi keluarga Indonesia, kapasitas angkut adalah segalanya.

Darion Versi SUV: Mewah dan Nyaman

Jika dilihat sekilas, Eksion membawa 'DNA' yang mirip dengan saudara mudanya, Wuling Darion. Bisa dibilang, Eksion adalah versi SUV dari Darion yang telah ditingkatkan fungsionalitasnya.

Kenyamanan menjadi jualan utama. Eksion dibekali suspensi McPherson di bagian depan dan Multi-link Independent di belakang, menjanjikan bantingan yang empuk di berbagai medan jalan. Masuk ke kabin, kesan premium terpancar dari kombinasi warna walnut brown dan carbon black.

Sisi teknologi pun tidak main-main. Dasbor didominasi layar kontrol utama berukuran jumbo, 12,8 inci, yang berdampingan dengan panel instrumen digital 8,8 inci. Fitur kamera 360 derajat juga disematkan untuk memudahkan pengemudi bermanuver di jalanan sempit.

Performa Buas, Jarak Tempuh Tembus 1.000 Km

Bicara dapur pacu, varian PHEV Eksion mengombinasikan mesin 1.5 liter (105 hp/130 Nm) dengan motor listrik bertenaga 195 hp dan torsi 230 Nm. Konfigurasi ini memungkinkan Eksion melaju hingga lebih dari 1.000 kilometer dalam kondisi kombinasi (standar CLTC).

Sedangkan untuk varian BEV, Wuling menyematkan baterai berkapasitas 20,5 kWh. Dengan dimensi panjang 4.745 mm dan wheelbase 2.810 mm, Eksion menawarkan ruang kabin yang lapang tanpa mengorbankan performa.

Kehadiran Eksion diprediksi akan menjadi standar baru bagi SUV keluarga di Indonesia. Dengan harga di bawah Rp500 juta, Wuling siap menggoyang dominasi pemain lama di kelas SUV 7-seater.