Wuling Experience Weekend Hadir di Bekasi

Wuling Motors menggelar Wuling Experience Weekend (WEW): Experience the Next Innovation, berlokasi di Summarecon Mall Bekasi, 30 Mei sampai 5 Juni 2022.

Selama pameran, para pengunjung dapat mencoba beragam inovasi yang dihadirkan di kedua lini 'mobil pintar' Wuling, yakni Almaz RS ‘Drive Unlimited Way’ dan New Cortez ‘Innovating Comfort Zone’.

Selain itu, terdapat juga unit test drive yang dapat dicoba hingga promo menarik bagi konsumen yang melakukan pembelian selama pameran.

"Dengan menggelar Wuling Experience Weekend, kami mengajak masyarakat Bekasi untuk melihat secara langsung ragam produk serta inovasi berkendara yang disematkan di Almaz RS dan New Cortez. Sejalan dengan semangat 'Drive For A Better Life', kami senantiasa mengajak konsumen untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih baik bersama Wuling," ujar Regional Sales Area Manager Wuling Motors Kharismawan Awangga.

Pada area pameran, Wuling menampilkan unit display yang terdiri dari Almaz RS dan New Cortez. Terdapat pula experience corner yang dapat memberikan informasi lengkap kepada pengunjung mengenai ragam teknologi Wuling, mulai dari Advanced Driver Assistance System (ADAS) berupa inovasi yang memberikan kemudahan dan kenyamanan selama berkendara pada Almaz RS, Internet of Vehicle (IoV) yang menghubungkan pengguna dengan kendaraan via konektifitas internet melalui aplikasi MyWuling+ dan juga head unit, hingga Wuling Indonesian Command (WIND), perintah suara pintar berbahasa Indonesia yang tersemat pada Almaz RS dan New Cortez. Kedua lini dapat dicoba oleh konsumen di area test drive.

Kemudian, konsumen yang melakukan pembelian selama acara ini berlangsung memiliki kesempatan untuk mengikuti lucky dip yang berhadiah e-wallet hingga Rp5 juta serta promo istimewa seperti cashback spesial dan gratis biaya servis berkala selama 4 tahun atau 50.000 kilometer. Tentunya keseluruhan promo di atas berlaku dengan syarat dan ketentuan.

"Mari kunjungi Wuling Experience Weekend dan rasakan langsung sensasi berkendara bersama produk Wuling dan dapatkan berbagai penawaran khusus hingga 5 Juni 2022," tutup Kharismawan.