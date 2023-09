Wuling New Cortez Jadi MPV Canggih Berkat Sejumlah Fitur Pintar Ini

Pemanfaatan teknologi pintar kini sudah banyak merambah industri otomotif, termasuk Wuling. Pabrikan otomotif asal China ini sudah mengadopsi berbagai teknologi pintar untuk disematkan di berbagai kendaraan mereka dan salah satunya adalah Wuling New Cortez.

Multi Purpose Vehicle (MPV) anyar ini bisa dikategorikan sebagai kendaraan yang banyak mengadopsi fitur-fitur yang pintar untuk bisa menenami para penggunanya.

Tak hanya berfungsi untuk menemani sang pengguna, kehadiran berbagai fitur pintar di kendaraan ini juga diklaim dapat memudahkan pengendara untuk mengoperasikan sesuatu saat tengah fokus berkendara, salah satunya adalah Internet of Vehicle (IoV).

Pada fitur canggih ini, Wuling menawarkan kemudahan atas kondisi masyarakat di Indonesia, salah satu fitur IoV ini memungkinkan pemilik mobil dapat menyalakan mesin dan AC dari jarak jauh melalui ponsel yang terhubung aplikasi MyWuling.

Adanya fitur IoV ini, pengemudi maupun penumpang tak perlu menunggu di dalam kabin untuk mendapatkan suhu dingin. Semua bisa dipersiapkan sesuai keinginan, hal ini menjadi salah satu kemudahan dan kenyamanan yang sangat membantu penumpang dan pengemudi tentunya.

Kecanggihan IoV lainnya yang sangat membantu pemilik yang sedang di luar kota dalam waktu lama, memanaskan mesin mobil pun bisa dilakukan dari jarak jauh dengan catatan ponsel dan mobil sama-sama tersambung melalui jaringan internet.

Tak hanya itu, Wuling juga membenamkan teknologi WIND atau Intelligent Wuling Indonesia Command. Teknologi ini merupakan perintah suara untuk mengaktifkan berbagai fungsionalitas kendaraan, mulai dari menyetel musik, buka tutup jendela dan sunroof.

Selain memudahkan pengemudi, teknologi perintah suara ini juga sebagai fitur keamanan dan keselamatan dimana konsentrasi pengemudi tidak akan terganggu hanya untuk menjangkau atau mengaktifkan beberapa fungsionalitas kendaraan.

Saat mengemudi semua kebutuhan pengaktifan fungsionalitas kendaraan cukup menggunakan suara dan pandangan pengemudi tetap fokus ke jalan raya.

Selain teknologi pintar yang disematkan, New Cortez juga sudah dilengkapi dengan fitur seperti Rear Parking Camera, Front & Rear Parking Sensor, Seat Belt Reminder, Hill Hold Control (HHC), Auto Vehicle Holding (AVH), Dual SRS Front & Side Airbags, ISOFIX Car Seat, Electronic Stability Control (ESC).

Tak puas hanya sampai situ, Wuling juga membenamkan fitur-fitur lain seperti Front and Rear Disc Brake, Electric Parking Brake, sistem deselerasi ABS, EBD, BA, Tire Pressure Monitoring System sampai dengan Emergency Stop Signal (ESS).

Untuk melengkapi itu semua, Wuling menyempurnakan itu semua dengan menghadirkan mesin bertenaga, responsif dan juga efisien bahan bakar. Wuling New Cortez hadir dengan mesin powerful 1,5 liter turbocharged yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 140 hp dengan torsi maksimal mencapai 250 Nm.

Tenaga tersebut disalurkan ke roda depan yang dikawinkan dengan sistem transmisi CVT yang membuat perpindahan gigi menjadi lebih halus dan responsif, serta dilengkapi empat mode pilihan berkendara Normal, Eco, Sport, dan 8-Speed Manual Simulation.

"New Cortez merupakan Smart MPV yang mendapat peningkatan di beberapa sektor demi memberikan kenyamanan dan nuansa elegan kepada pemiliknya. Sebagai mobil keluarga multiguna, New Cortez mengedepankan aspek kenyamanan dengan peningkatan ergonomi, termasuk kemudahan melalui beragam fitur pintarnya," ujar Product Planning Wuling Motors Danang Wiratmoko dalam keterangannya kepada Inilah.com, Kamis (22/9/2022).

Di Indonesia Wuling New Cortez hadir dengan dua tipe, yakni New Cortez CE yang dibanderol Rp268,3 juta dan juga New Cortez EX yang dibanderol dengan harga Rp306,65 juta on the road Jakarta.