Xabi Alonso Tunggu Tawaran Chelsea untuk Pelatih Baru

Rabu, 13 Mei 2026 - 05:05 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 - 05:05 WIB

Ukuran Font Kecil Besar

Chelsea kabarnya siap memboyong mantan pelatih Real Madrid Xabi Alonso ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas.

Dalam laporan The Athletic, Selasa, The Blues tengah mempelajari kemungkinan kontrak untuk pria Spanyol tersebut.

"Chelsea saat ini sedang mengeksplorasi kemungkinan kesepakatan dengan Xabi Alonso sebagai pelatih kepala. Orang Spanyol itu sangat terbuka untuk kesepakatan, tapi belum ada penjajakan yang dijalin," tulis The Athletic.

Meski terus dikaitkan dengan Alonso, Chelsea masih belum bergerak untuk mendekatinya.

Chelsea masih menyortir nama-nama yang kemungkinan bisa diboyong, tapi Alonso dan pelatih Bournemouth Andoni Iraola menjadi dua kandidat terkuat.

Namun, upaya Chelsea untuk mendapatkan jasa Iraola diprediksi tidak akan mudah karena adanya persaingan dari klub Liga Inggris lainnya.

Crystal Palace yang berstatus sebagai juara bertahan FA Cup juga dilaporkan memiliki ketertarikan besar untuk merekrut pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut.

Sementara Alonso sudah tidak menjabat pelatih setelah dipecat oleh Real Madrid pada Januari. Mantan pelatih Bayer Leverkusen itu hanya bertahan setengah musim di Santiago Bernabeu.

Proyek Gagal Rosenoir

Chelsea telah memutus kontrak caretaker Liam Rosenoir pada 23 April setelah mantan pelatih Strasbourg itu hanya menangani tim selama empat bulan.

Enzo Fernandez dan kawan-kawan kini dilatih oleh pelatih interim Calum McFarlane yang bertugas hingga akhir musim ini.

Deadline

Chelsea menargetkan identitas manajer baru sudah harus ditetapkan sebelum gelaran 2026 FIFA World Cup dimulai pada pertengahan Juni nanti.

Penetapan jadwal yang cepat ini bertujuan agar pelatih anyar memiliki durasi waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi skuad secara menyeluruh.

Kesiapan tim sangat krusial sebelum mereka bertolak untuk menjalankan rangkaian tur pramusim yang akan melintasi wilayah Australia hingga Asia.