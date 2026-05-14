Xi Jinping ke Trump: AS-China Harus Jadi Mitra, Bukan Rival

Presiden China Xi Jinping saat menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di halaman Gerbang Timur Balai Besar Rakyat, Kamis (14/5/2026). (Foto: Getty Images/Brendan Smialowski)

Presiden China Xi Jinping mengirimkan pesan kuat kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam pertemuan tingkat tinggi di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis (14/5/2026). Xi menegaskan bahwa sebagai dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, China dan AS seharusnya menjalin kemitraan strategis alih-alih terjebak dalam rivalitas yang merugikan.

Dalam sambutan pembukaannya, Xi menekankan bahwa kerja sama adalah satu-satunya pilihan rasional bagi kedua negara. Menurutnya, konfrontasi hanya akan membawa kerugian besar bagi kedua belah pihak.

"Kita harus saling membantu untuk meraih keberhasilan, kemakmuran bersama, dan menemukan jalan yang tepat bagi negara-negara besar untuk menjalin hubungan di era baru ini," ujar Xi di hadapan delegasi AS.

Xi berharap tahun 2026 menjadi tonggak sejarah yang membuka babak baru hubungan bilateral yang lebih stabil. Ia menyatakan bahwa kesuksesan satu negara seharusnya dipandang sebagai peluang, bukan ancaman bagi negara lainnya.

Peringatan Keras Soal Taiwan

Meski mengedepankan nada diplomasi yang sejuk pada sesi pembukaan, suasana berubah serius saat isu Taiwan mencuat. Kantor berita Xinhua melaporkan, Xi memberikan peringatan keras kepada Trump bahwa hubungan bilateral bisa berada dalam ancaman serius jika Washington salah langkah menangani isu Taiwan.

Xi menegaskan bahwa Taiwan adalah 'isu terpenting dan paling sensitif' dalam hubungan China-AS. Ia mewanti-wanti bahwa ambisi kemerdekaan Taiwan sama sekali tidak bisa berjalan beriringan dengan perdamaian di kawasan tersebut.

"Jika ditangani dengan benar, hubungan bilateral akan menikmati stabilitas. Jika tidak, kedua negara akan mengalami benturan bahkan konflik yang membahayakan seluruh hubungan," tegas Xi dalam jamuan resmi tersebut.

Ganjalan Paket Senjata US$14 Miliar

Ketegangan ini bukan tanpa alasan. Sebelum tiba di Beijing, Trump secara terbuka menyatakan komitmennya untuk membahas dukungan pertahanan AS bagi Taiwan.

Berdasarkan laporan The New York Times, saat ini Trump berada di bawah tekanan kelompok senator lintas partai (bipartisan) untuk segera mencairkan paket penjualan senjata senilai US$14 miliar (sekitar Rp245,3 triliun) yang sempat tertunda di Departemen Luar Negeri.

Beijing sebelumnya telah melayangkan protes keras atas langkah AS yang menyetujui penjualan senjata senilai 11 miliar dolar AS tahun lalu. Bagi China, Taiwan adalah provinsi yang memisahkan diri dan harus kembali ke pangkuan 'Satu China', sementara Taiwan tetap kokoh dengan status pemerintahan independennya sejak 1949.

Selain isu kedaulatan Taiwan, pertemuan maraton kedua pemimpin dunia ini juga mencakup pembahasan krusial mengenai konflik di Timur Tengah, sengketa perdagangan, hingga kebijakan tarif yang selama ini menjadi titik api hubungan kedua negara.