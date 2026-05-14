Xi Jinping ke Trump: Jadikan 2026 Tahun Bersejarah untuk China-AS

Presiden China Xi Jinping saat menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di halaman Gerbang Timur Balai Besar Rakyat, Kamis (14/5/2026). (Foto: CNN)

Presiden China Xi Jinping mengirimkan pesan optimistis di tengah dinamika politik global yang kian kompleks. Saat menjamu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Beijing, Kamis (14/5/2026), Xi menyatakan harapannya agar tahun 2026 menjadi tonggak sejarah baru yang monumental bagi hubungan kedua negara.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Xi menekankan bahwa sebagai dua kekuatan besar, China dan Amerika Serikat memikul tanggung jawab besar terhadap stabilitas dunia.

"China dan AS memiliki lebih banyak kepentingan bersama daripada perbedaan," tegas Xi Jinping di hadapan delegasi Amerika Serikat.

Menolak Rivalitas, Mengusung Kemitraan

Xi Jinping secara terbuka mengajak Donald Trump untuk mengubah paradigma hubungan kedua negara. Ia menggarisbawahi bahwa kesuksesan salah satu negara seharusnya dipandang sebagai peluang bagi negara lainnya, bukan sebagai ancaman yang memicu perselisihan.

Menurut Xi, sudah saatnya Beijing dan Washington memosisikan diri sebagai mitra ketimbang rival. Dengan semangat saling membantu, kedua negara diyakini mampu meraih kemakmuran bersama yang berdampak positif bagi ekonomi global.

"Kita harus menemukan cara yang tepat bagi negara-negara besar untuk hidup berdampingan dengan baik di era baru ini," imbuh Xi.

Menakhodai 'Kapal Raksasa' China-AS

Dalam sambutan yang sarat makna diplomasi, Xi menggunakan analogi "kapal raksasa" untuk menggambarkan hubungan bilateral kedua negara. Ia mengajak Trump untuk bersama-sama memegang kendali agar hubungan tersebut tidak karam diterjang badai geopolitik.

Xi menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi lebih dalam mengenai isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan kedua bangsa maupun komunitas internasional secara luas.

"Saya menantikan diskusi kita untuk menentukan arah dan menakhodai kapal raksasa hubungan China-AS, guna menjadikan 2026 sebagai tahun bersejarah dan monumental yang membuka babak baru," tutup Xi.

Pertemuan ini menjadi sorotan dunia, mengingat stabilitas hubungan China-AS merupakan kunci utama dalam menavigasi tantangan ekonomi dan keamanan global di masa depan. Kini, publik menanti langkah nyata dari Donald Trump untuk merespons ajakan "babak baru" dari Negeri Tirai Bambu tersebut.