Xi Jinping Warning Trump: AS-China Bisa Bentrok Jika Isu Taiwan Salah Langkah

Presiden China Xi Jinping saat menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di halaman Gerbang Timur Balai Besar Rakyat, Kamis (14/5/2026). (Foto: Associated Press)

Pesan dingin dan tegas keluar dari mulut Presiden China Xi Jinping saat menjamu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis (14/5/2026). Xi memperingatkan bahwa hubungan dua raksasa dunia ini berada di ambang 'benturan' hebat jika Washington tetap serampangan menangani isu Taiwan.

Dalam pertemuan yang semula diharapkan mencairkan suasana, Xi justru menggarisbawahi bahwa persoalan Taiwan adalah garis merah yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan, perdamaian di Selat Taiwan tidak akan pernah bisa berjalan berdampingan dengan upaya kemerdekaan Taiwan.

"Jika ditangani dengan benar, hubungan bilateral akan menikmati stabilitas. Jika tidak, kedua negara akan mengalami benturan bahkan konflik yang membahayakan seluruh hubungan," tegas Xi sebagaimana dilaporkan kantor berita Xinhua.

Titik Api di Selat Taiwan

Bagi Beijing, Taiwan bukan sekadar isu domestik, melainkan 'isu terpenting' yang menentukan apakah AS dan China akan menjadi kawan atau lawan. Xi mengingatkan Trump bahwa stabilitas di Selat Taiwan adalah kepentingan bersama terbesar, namun hal itu bergantung sepenuhnya pada penghormatan terhadap kedaulatan China.

Peringatan keras ini muncul bukan tanpa alasan. China menganggap manuver Washington yang terus memperkuat militer Taiwan sebagai provokasi langsung. Beijing tetap pada posisinya bahwa Taiwan adalah provinsi yang memisahkan diri, sementara Taiwan tetap memegang teguh statusnya sebagai pemerintahan independen sejak 1949.

Ganjalan Transaksi Senjata Rp245 Triliun

Tensi diplomasi ini semakin panas menyusul tekanan domestik yang dihadapi Trump di Washington. Melansir The New York Times, kelompok senator bipartisan di AS tengah mendesak Trump untuk segera merealisasikan pengiriman paket senjata senilai US$14 miliar atau setara Rp245,3 triliun ke Taiwan.

Paket senjata yang sempat tertahan berbulan-bulan di Departemen Luar Negeri AS ini menjadi bahan bakar utama kemarahan Beijing. Tahun lalu saja, AS telah menyetujui penjualan senjata senilai 11 miliar dolar AS ke Taipei, yang langsung memicu protes keras dari pihak China.

Mitra atau Rival di Era Baru?

Meski diwarnai peringatan keras soal potensi konflik fisik, Xi tetap membuka pintu diplomasi. Ia menyerukan agar kedua negara menemukan jalan untuk menjadi 'mitra, bukan rival'. Xi berpendapat bahwa kerja sama akan membawa kemakmuran bersama, sementara konfrontasi hanya akan berujung pada kehancuran kedua belah pihak.

"Kita harus menemukan jalan yang tepat bagi negara-negara besar untuk menjalin hubungan di era baru ini," kata Xi.

Kini, bola panas ada di tangan Donald Trump. Akankah Washington melunakkan dukungannya terhadap pertahanan Taiwan demi stabilitas global, atau tetap melanjutkan pasokan senjata yang bisa memicu 'benturan' yang dikhawatirkan Xi Jinping? Pertemuan di Beijing tahun 2026 ini akan menjadi penentu arah sejarah dunia ke depan.