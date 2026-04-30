Xiaomi Siapkan Smartphone dengan Kamera Ganda 200MP

Raksasa teknologi asal China, Xiaomi, nampaknya tidak main-main dalam menyiapkan suksesor lini flagship mereka. Bocoran terbaru menyebutkan bahwa Xiaomi 18 Series yang dijadwalkan meluncur pada September 2026 bakal membawa revolusi besar, terutama pada sektor fotografi dan performa mesin.

Mengutip laporan Gizmochina, Kamis (30/4/2026), Xiaomi tengah menggodok prototipe ponsel kelas atas yang dibekali kamera ganda beresolusi fantastis, yakni 200 megapiksel (MP). Kabar ini pertama kali diembuskan oleh pembocor teknologi kenamaan, Digital Chat Station (DCS), yang dikenal memiliki akurasi tinggi terkait produk gadget mendatang.

Tidak hanya mengandalkan resolusi tinggi, Xiaomi 18 Series diprediksi akan menggunakan sensor gambar berukuran besar untuk memastikan kualitas jepretan tetap prima meski dalam kondisi minim cahaya.

Performa Gahar Chipset 2 Nanometer

Satu hal yang paling mencolok dari bocoran ini adalah penggunaan arsitektur chipset generasi berikutnya. Xiaomi dikabarkan bakal menyematkan prosesor dengan fabrikasi 2nm, yang diyakini sebagai Snapdragon 8 Elite Gen 6 besutan Qualcomm.

Jika uji coba ini mulus hingga tahap produksi massal, Xiaomi akan mencatatkan sejarah sebagai produsen pertama yang menghadirkan ponsel flagship compact dengan tenaga chipset monster tersebut. Strategi ini jelas menunjukkan ambisi Xiaomi untuk mengawinkan desain ringkas dengan performa tanpa kompromi.

Desain Ramping dan Baterai Jumbo

Meski mengusung jeroan kelas berat, Xiaomi dilaporkan tetap mempertahankan estetika desain. Seri ini dirancang memiliki bodi ramping dengan layar datar sekitar 6,3 inci. Berkat teknologi pengemasan LIPO terbaru, ponsel ini akan tampil elegan dengan bezel simetris ultra-sempit yang nyaris tanpa tepian.

Menariknya, meski bodinya ringkas, sektor daya justru meningkat drastis. Rumor menyebut kapasitas baterai Xiaomi 18 Series akan dimulai dengan angka '7', yang merujuk pada kapasitas monster 7.000 mAh. Ini merupakan lompatan signifikan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya.

Perbedaan Model Reguler dan Pro

Sejauh ini, masih terdapat diskusi apakah spesifikasi 'kamera ganda 200MP' tersebut milik model reguler atau Pro. Namun, banyak pihak meyakini bahwa konfigurasi ganda tersebut disiapkan khusus untuk Xiaomi 18 Pro.

Sementara itu, untuk model Xiaomi 18 reguler, kabarnya akan tetap dibekali kamera telefoto periskop 200MP untuk memberikan kemampuan zoom yang superior di kelasnya.

Peluncuran Xiaomi 18 Series, yang diperkirakan terdiri dari model standar, Pro, hingga Pro Max, diprediksi tetap mengikuti tradisi tahunan mereka pada bulan September. Dengan kombinasi sensor 200MP, chip 2nm, dan baterai 7.000 mAh, Xiaomi 18 Series dipastikan menjadi salah satu smartphone yang paling diantisipasi kehadirannya pada penghujung 2026 mendatang.