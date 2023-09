XL Axiata Raih Pengakuan di iCIO & Asian Telecom 2023

Direktur & Chief Digital Transformation and Business Enterprise Officer XL Axiata, XL Yessie D. Yosetya berhasil meraih penghargaan sebagai The Most Influential CIO 2023 dalam ajang penghargaan iCIO Awards 2023 (Foto: XL Axiata)

XL Axiata meraih beberapa pengakuan atas prestasi dan kinerja bisnis. Direktur & Chief Digital Transformation and Business Enterprise Officer XL Axiata,Yessie D. Yosetya, berhasil meraih penghargaan sebagai The Most Influential CIO 2023 dalam ajang iCIO Awards 2023. Selain itu, XL Home memenangkan dua penghargaan dari Asian Telecom Awards 2023, yaitu Broadband Telecom Company of The Year dan Marketing & Brand Initiative of the Year.

Yessie D. Yosetya mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya sebagai inovator dalam mendorong implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, yang meningkatkan nilai dan performa perusahaan. Ia menyatakan bahwa penghargaan ini akan menjadi penyemangat bagi dirinya dan tim untuk terus memberikan yang terbaik.

"Penghargaan ini tentunya akan menjadi penyemangat lagi bagi saya dan juga team untuk memberikan yang yang lebih baik lagi kedepannya,” kata Yessie dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/4/2023).

iCIO Awards merupakan ajang penghargaan yang menilai pencapaian CIO dan CEO dari berbagai industri dalam mendorong implementasi dan pemanfaatan teknologi digital. Penilaian penghargaan didasarkan pada parameter seperti dukungan transformasi digital, ketajaman dalam meningkatkan daya saing bisnis, dan nilai yang diberikan kepada pemangku kepentingan.

XL Home berhasil meraih penghargaan bergengsi Asian Telecom Awards 2023 di Singapura, dengan dua kategori: Broadband Telecom Company of the Year - Indonesia dan Marketing & Brand Initiative of the Year - Indonesia. Abhijit Navalekar, Director and Chief Commercial Officer XL Axiata, mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan pengakuan internasional atas kinerja XL HOME dan upaya XL Axiata dalam membangun layanan konvergensi.

"Penghargaan ini sekaligus merupakan pengakuan dari kalangan bisnis telekomunikasi dalam cakupan internasional atas kinerja XL HOME dan upaya XL Axiata dalam membangun layanan konvergensi,” katanya.

XL Axiata meluncurkan layanan XL SATU pada tahun 2021 sebagai layanan konvergensi pertama di Indonesia, untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan layanan internet yang menyatukan layanan internet rumah dan mobile. Melalui program marketing dan kampanye lokal, XL Axiata berharap meningkatkan jumlah pelanggan dari segmen keluarga.

Kemenangan XL HOME atas kedua kategori Asian Telecom Awards 2023 didasarkan pada penilaian inisiatif XL HOME dalam keunikan, inovasi, efektivitas, dampak, dan pengembangan yang dinamis. Dewan juri terdiri dari para ahli dari berbagai perusahaan konsultan ternama seperti KPMG Asia Pacific, Deloitte, EY, dan PwC China.