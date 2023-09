Yamaha R25 Edisi 60th World GP Sudah Mengaspal di Indonesia, Intip Harganya

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) menghadirkan sepeda motor sport, Yamaha R25, edisi khusus perayaan 60 tahun di ajang World Grand Prix yang dijual seharga Rp69.275.000 berstatus on the road Jakarta.

Yamaha R25 mengikuti jejak MX King 150, All New Aerox 155 Connected ABS dan All New R15M Connected ABS yang sebelumnya telah mendapatkan sentuhan livery atau corak World Grand Prix 60th Anniversary.

"Perayaan 60 tahun keikutsertaan Yamaha di kompetisi balapan dunia kian terasa melalui penyematan livery khusus pada motor-motor berkarakter sport yang mewakili semangat racing passion," kata Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA & Community PT YIMM dalam siaran pers, Selasa.

"Di Indonesia telah kami luncurkan tampilan khusus edisi ini pada motor populer yaitu MX King 150, All New Aerox 155 Connected ABS, All New R15M Connected-ABS dan sekarang ada pada R25 ABS," tambah Antonius.

Mengusung konsep “The Racing Blood of Yamaha”, livery Yamaha World Grand Prix 60th Anniversary terinspirasi dari desain merah putih pada YZR500 (0W48) yang digunakan sang juara Kenny Roberts di Grand Prix 1980 kelas 500 cc.

Yamaha R25 2022

Corak khas sport itu terlihat pada Yamaha R25 ABS, yakni speedblock warna merah di horizontal line dengan stripe hitam pada body motor. Bagian depan motor juga mendapatkan corak warna kuning bergaris hitam, ditambah velg warna emas.

R25 menggunakan mesin 250cc, berpendingin cairan, DOHC, 8 katup 2 silinder dengan 6 percepatan yang menyemburkan tenaga maksimum 26,5kW/ 12.000 rpm serta torsi maksimum yang mencapai 23,6 Nm/ 10.000 rpm.

Sebagai tambahan info jika Yamaha R25 memiliki keunggulan desain menyerupai YZR-M1 yang terlihat pada bagian wajah motor yang telah mengadopsi M-Shaped Intake Duct.

Selain desain ala big bike ini, makin disempurnakan dengan teknologi dan fitur modern seperti suspensi Up Side Down (USD) yang tidak hanya membuat tampilan makin gagah tapi juga meningkatkan handling dan pengendalian lebih maksimal. Kontrol pengeremannya juga semakin optimal dengan Anti-lock Braking System (ABS).