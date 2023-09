Yayasan Geutanyoe Ajak Peduli Pengungsi Luar Negeri Lewat Kontes Foto

Persoalan pengungsi merupakan isu internasional sejak puluhan tahun silam. Karenanya dunia internasional telah mengatur mengenai pengungsi antara lain dalam The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees. Faktor dominan yang mendorong terjadinya arus pengungsi dari suatu negara adalah konflik sosial politik di negara asal.

Indonesia harus melihat masalah pengungsi ini dalam kerangka kemanusiaan, alih-alih menggunakan kacamata hukum formal.

Hal ini mendorong Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Geutanyoe menyelenggarakan kompetisi foto publikasi pengalaman respon kemanusiaan penanganan pengungsi luar negeri, terintegrasi dengan peringatan Hari Pengungsi Sedunia (World Refugee Day) 2022.

Ilustrasi Kontes Foto Yayasan Geutanyo (Foto inilahcom)

Dengan tema 'Menguatkan yang Rentan: Aksi-aksi Kemanusiaan untuk Pengungsi Luar Negeri', Yayasan Geutanyoe bekerja sama dengan International Organization of Migration (IOM). Pihaknya mengajak seluruh anak bangsa khususnya pecinta fotografi untuk membagikan semangat, inspirasi, prestasi dan motivasi dalam berbagai macam kegiatan dan kisah positif bertemakan penguatan pengungsi luar negeri dalam kontes foto yang mulai diluncurkan pada Rabu (01/06/2022).

Lomba ini dibuka untuk masyarakat umum dan wartawan agar peserta dapat mengabadikan kisah dan potret dari para pengungsi tersebut. Total hadiah kontes foto ini berkisar senilai Rp10 juta. Lomba ini dibuka mulai 1 –19 Juni 2021.

Untuk pendaftaran dan informasi lengkap termasuk syarat-ketentuan lomba dapat dilihat di tautan berikut ini.