Yuhelson Dikukuhkan Jadi Guru Besar, Jayabaya Kini Punya Pakar Hukum Pailit

Prosesi pengukuhan Yuhelson (tengah) sebagai Guru Besar Kehormatan di bidang hukum kepailitan Universitas Jayabaya, Jakarta, Rabu (15/4/2026). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah)

Universitas Jayabaya resmi mengukuhkan Yuhelson sebagai Guru Besar Kehormatan di bidang hukum kepailitan, Rabu (15/4/2026). Prosesi digelar di Auditorium Prof. Dr. H. Moeslim Taher, Jakarta, dihadiri sejumlah pejabat tinggi mulai dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas hingga jajaran pimpinan DPR RI.

Rektor Universitas Jayabaya, Prof. Fauzie Yusuf Hasibuan, menegaskan gelar ini bukan sekadar pajangan akademik. Ia memuji sosok yang akrab disapa Prof Yu ini karena punya jam terbang praktik yang kuat sehingga pemikiran hukumnya lebih solutif.

“Tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tapi juga merupakan amanah besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Fauzie.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof Yu mengkritik wajah hukum kepailitan konvensional yang dianggap terlalu kaku dan sering mengabaikan nasib keberlangsungan usaha. Ia menawarkan konsep Summum Bonum atau kebaikan tertinggi yang menitikberatkan pada perdamaian daripada sekadar likuidasi aset.

“Di mana ide dan pemikiran yang dituangkan dalam orasi ilmiah ini menganalisis pergeseran paradigma hukum kepailitan Indonesia, dari orientasi likuidasi menuju orientasi penyelamatan usaha atau corporate rescue,” papar Prof Yu.

Menurutnya, jika hukum hanya tegak lurus secara kaku tanpa melihat manfaat ekonomi luas seperti lapangan kerja, maka tujuan keadilan justru bisa melukai. Ia mendorong agar perdamaian dijadikan jalan utama dalam sengketa utang piutang.

“Dalam filsafat hukum, jika hukum hanya ditegakkan secara kaku, ini bisa melukai Summum Ius Summa Iniuria. Maka perdamaian hadir sebagai koreksi untuk mencapai keadilan yang lebih substantif dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” jelasnya.

Acara ini dihadiri lengkap oleh jajaran Senat Akademik Jayabaya, termasuk Wakil Rektor I hingga IV. Deretan politisi Senayan seperti Ketua Komisi II M. Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi III Habiburokhman, hingga Ketua Baleg Bob Hasan juga tampak hadir di kursi undangan.

