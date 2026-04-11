Yusril Dengar Riza Chalid Ada di Malaysia, Statusnya Masih Ditelusuri

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (Foto: Inilah.com/Vonita).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku dirinya telah mendengar keberadaan buronan Muhammad Riza Chalid yang diduga berada di Malaysia.

Yusril menyebut informasi mengenai keberadaan tersangka kasus dugaan korupsi Petral itu masih perlu dipastikan.

"Yang kami dengar ada di Malaysia, tetapi pasti atau tidaknya mesti diselidiki," kata Yusril kepada wartawan, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Ia menjelaskan, penanganan lebih lanjut terkait keberadaan Riza Chalid berada dalam kewenangan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum. Jika lokasi yang bersangkutan telah terkonfirmasi, pemerintah dapat menempuh mekanisme hukum melalui permintaan ekstradisi kepada otoritas Malaysia.

"Sampai sekarang belum belum dilakukan upaya pemulangan baik dalam konteks MLA (Mutual Legal Assistance) maupun dengan ekstradisi dengan pemerintah Malaysia," ujarnya.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung terus mengusut perkara yang menjerat Riza Chalid. Lembaga tersebut sebelumnya telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan minyak mentah dan produk kilang.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan bahwa kasus ini berkaitan dengan proses pengadaan di Petral dalam kurun waktu 2008 hingga 2015 yang diduga menyimpang dari ketentuan.

Dalam perkara tersebut, Riza Chalid diduga berperan sebagai beneficial owner dari sejumlah perusahaan, di antaranya Gold Manor, VeritaOil, dan Global Energy Resources (GER). Ia bersama pihak lain diduga memengaruhi proses tender, mulai dari pengadaan minyak mentah, produk kilang, hingga pengangkutan melalui perusahaan-perusahaan yang terafiliasi.

Selain Riza Chalid, enam tersangka lain yang telah ditetapkan yakni BBG, AGS, MLY, NRD, TFK, dan IRW, yang berasal dari unsur internal Pertamina maupun pihak swasta.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa selain memburu keberadaan para tersangka, penyidik juga tengah menelusuri serta menyita aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.