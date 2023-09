Yustinus: Rombongan Kemenkeu ke AS Hadiri Acara World Bank dan G20

Terkait rencana kepergian rombongan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Sri Mulyani ke Amerika Serikat (AS), benar adanya. Kunjungan kerja ini justru efisien.

Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis, Yustinuys Prastowo mengakui adanya rencana perjalanan ke AS itu. Dalam rombongan ada sebagian dari eselon I dan II Kemenkeu.

Rencananya, rombongan ini berangkat pada Jumat (7/10/2022). "Ya, sebagian ikut (eselon I dan II). Kan ada annual meeting World Bank dan pertemuan G20 tingkat menteri dan gubernur bank sentral," papar Yustinus kepada Inilah.com, Rabu (5/10/2022).

Saat ditanya berapa jumlah anggota rombongan yang berangkat ke AS, mantan pengamat pajak ini, mengatakan tidak tahu. "Saya tidak hafal yang berangkat berapa orang," ungkapnya.

Agenda perjalanan ke AS, menurut Yustinus, memang sudah direncanakan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan. di mana, Indonesia adalah panitia Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting (FMCBG), sehingga musti menyelenggarakan acara di AS. "Ini sama dengan April lalu," ungkapnya.

Yustinus juga membantah anggapan bahwa perjalanan rombongan Kemenkeu yang dipimpin Sri Mulyani ke AS, boros. "Justru efisien karena penyelenggaraannya dibarengkan dengan event internasional. Bisa dibayangkan kalau diselenggarakan di Jakarta. Kita harus menyewa hotel, akomodasi untuk peserta dan lain-lain," tuturnya.

Selain agenda World Bank dan G20, kata Yustinus, momentum ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Misalnya dengan menggelar pertemuan bilateral yang penting. "Mumpung ada event besar, dimanfaatkan sekalian. Ini efektif dan efisien," pungkasnya.