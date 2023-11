Zahra Muzdalifah Akan Susul Shalika Main di Eropa

Penyerang tim nasional putri Indonesia Zahra Muzdalifah mengeklaim ia akan menyusul sang rekan Shalika Aurelia untuk berkarier di salah satu klub Eropa pada tahun 2022.

"Sebenarnya ini sudah rencana sejak tahun lalu tetapi tertunda karena pandemi COVID-19. Saya berangkat setelah Piala Asia (Piala Asia Putri 2022 di India-red). Namun saya belum bisa memberitahukan ke mana, tetapi yang pasti ke Eropa," ujar Zahra Muzdalifah di Stadion Madya Gelora Bung Karno mengutip Antara, Jakarta, Kamis (13/1).

Pesepak bola berusia 20 tahun itu mengakui bahwa sosok Shalika membuatnya semakin termotivasi untuk merumput di luar negeri.

Shalika sendiri direkrut oleh klub Roma Calcio Femminile di Liga Serie B Putri Italia. Dia pun menjadi pemain perempuan Indonesia pertama yang berlabuh ke salah satu klub Eropa.

Advertisement

Zahra bangga dengan pencapaian Shalika sebab ia mengetahui bagaimana perjuangan temannya itu untuk menggapai cita-citanya.

Shalika, kata Zahra, pernah dirundung lantaran badannya yang gemuk dan sempat diremehkan sebagai pemain cadangan.

"Saya bangga banget melihat Shalika. Sekarang dia dikontrak tim Italia. Aku 'otw' (on the way-red), Shall, otw. Tahun ini tahun kita," tutur dia.

Zahra sendiri sejatinya tidak asing dengan pengalaman merumput di Eropa lantaran beberapa kali mencicipi masa uji coba atau (trial) di sana tepatnya di Swedia dan Norwegia.

Saat ini, Zahra fokus menatap Piala Asia Putri 2022 yang berlangsung di India pada 20 Januari-6 Februari 2022.

Di turnamen itu, Indonesia bergabung di Grup B bersama Australia, Thailand dan Filipina.

Di fase grup, pertandingan pertama Indonesia bergulir pada 21 Januari 2022 yakni menghadapi Australia.

Kemudian pada 24 Januari 2022, skuad berjuluk Garuda Pertiwi akan melawan Thailand lalu tiga hari kemudian menjajal kekuatan Filipina.