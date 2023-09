ZipCharge Go, Powerbank Khusus untuk Kendaraan Listrik

Start-up asal Inggris ZipCharge meluncurkan solusi pengisian daya mobile yang inovatif untuk kendaraan listrik berupa powerbank seukuran koper bernama ZipCharge Go.



Menutip Gizmochina, solusi pengisian daya inovatif yang dihadirkan ZipCharge bertujuan untuk meredakan ketakutan pengguna kendaraan listrik yang mungkin khawatir tentang jangkauan kendaraan mereka.



ZipChange memperkenalkan ZipCharge Go pada Konferensi Perubahan Iklim PBB Cop26 yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.



ZipCharge Go memiliki bobot sekitar 23 kilogram, berbentuk seperti koper dengan roda dan pegangan yang dapat ditarik.



Perangkat itu dapat disimpan di bagasi kendaraan dan digunakan saat diperlukan untuk meningkatkan daya yang menipis di kendaraan listrik.







Meskipun ZipCharge mengatakan bahwa ZipCharge Go dapat menyediakan waktu berkendara hingga 20 mil untuk pengisian daya 30 menit, model berkapasitas lebih tinggi yang dapat menggandakan jangkauan hingga 40 mil sedang dalam pengerjaan.



Powerbank khusus untuk pengisi daya mobil listrik ini kompatibel dengan plug-in hybrid atau kendaraan listrik apa pun dengan soket Tipe 2. Diklaim, ZipCharge Go dapat mengisi penuh kendaraan dalam waktu 1 jam.



ZipCharge Go bisa dengan mudah diganti dan pengguna dapat mengontrol dan memantau prosesnya melalui aplikasi.

Pengguna juga dapat menggunakan aplikasi untuk menjadwalkan sesi pengisian daya pada periode tidak sibuk dengan biaya yang lebih murah.







Pengiriman pertama ZipCharge Go diproyeksikan untuk kuartal keempat tahun 2022. Perusahaan kemungkinan akan merilis dua versi bank daya kendaraan listrik, versi 4 kWh dan 8 kWh.



Rincian harganya masih samar saat ini, tetapi ZipCharge Go disebut akan memiliki pengaturan sewa sekitar US$67 per bulan.