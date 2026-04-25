Zona Degradasi Liga Inggris Panas! Tottenham Hotspur Bersaing dengan West Ham Hindari Championship

Setelah Burnley dipastikan terdegradasi pasca kekalahan 0-1 atas Manchester City, kini Liga Inggris tinggal menyisakan satu tim lagi yang akan terlempar ke EFL Championship 2026/2027 musim depan.

Parahnya, tiket terakhir zona aman Liga Inggris kini diperebutkan dua tim besar, Tottenham Hotspur dan West Ham United.

Hotspur yang nggak nyetel-nyetel dengan pelatih baru, terus menerus menelan hasil tak maksimal hingga kini terdampar di peringkat ke-18 dengan 31 poin.

The Lilywhite tak pernah menang dalam lima laga terakhirnya (3 kalah, 2 imbang). Total mereka sudah 16 kali kalah sampai pekan ke-33 Liga Inggris.

Sisa lima laga, Tottenham akan bersaing dengan West Ham yang berada tepat di atas mereka, dengan selisih jarah dua poin saja.

The Hammers berada di peringkat ke-17 dengan koleksi 33 poin dari 33 pertandingan. Dalam lima laga terakhirnya, West Ham menang dua kali, imbang dua kali dan sekali kalah.

Meski statistiknya lebih baik dari Hotspur, West Ham tetap harus waspada di lima laga terakhirnya agar tak terpeleset terlalu jauh ke EFL Championship 2026/2027.

Nottingham Forest menjauhi zona merah klasemen sementara Liga Inggris seusai membantai Sunderland dengan skor telak 5-0 dalam laga pekan ke-34 di Stadion of Light, Sunderland, Jumat waktu setempat (Sabtu dini hari WIB).

Gol bunuh diri Trai Hume mengawali pesta gol Forest sebelum Chris Wood, Morgan Gibbs-White, Igor Jesus, dan Elliot Anderson secara bergantian menjebol gawang tuan rumah.

Kemenangan tersebut membuat Forest kini memiliki 39 poin dari 34 pertandingan di posisi 16 klasemen sementara Liga Inggris, unggul delapan poin dari zona degradasi.