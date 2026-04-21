Zulhas Pastikan Kebutuhan Pangan Jemaah Haji Aman, Termasuk Opsi Makanan Siap Saji

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau mesin produksi garam industri di pabrik pengolahan milik PT Garam (Persero) di kawasan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (8/3/2026). (Foto: TVRI)

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa ketersediaan pangan bagi calon jemaah haji tetap terjamin meski situasi di Timur Tengah sedang bergejolak.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, salah satunya dengan menyediakan makanan siap saji untuk menunjang kebutuhan konsumsi selama ibadah di Arab Saudi.

"Jadi jemaah haji kita soal makanan tidak usah khawatir ada makanan siap saji ada makan di sana insyaAllah lengkap tidak kurang apapun," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, melalui Kementerian Perdagangan, pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak otoritas Arab Saudi guna memungkinkan pengiriman paket makanan khusus bagi jemaah haji asal Indonesia.

Zulhas juga mengungkapkan bahwa saat ini sejumlah pelaku UMKM di dalam negeri telah memiliki kemampuan teknologi untuk memproduksi makanan siap saji (RTE).

Produk-produk tersebut bahkan berpeluang untuk diekspor langsung ke Arab Saudi.

Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, turut memastikan bahwa kebutuhan pangan jemaah selama rangkaian ibadah haji akan terpenuhi.

Ia menjelaskan bahwa pada waktu-waktu tertentu, jemaah akan menerima makanan siap saji yang dikirim dari Indonesia, meskipun sebagian besar konsumsi tetap disiapkan melalui dapur di lokasi.

"Ada hari-hari tertentu yang menggunakan RTE yang dipasok dari dalam negeri, tapi mayoritas menggunakan masak dari dapur," ujar Irfan.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 3 juta paket makanan siap saji yang akan didistribusikan kepada 200.000 jemaah selama enam hari, khususnya saat menjalani rangkaian Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

